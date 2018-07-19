Минфин России предложил снизить налог для самозанятых

Москва. Минфин России предложил снизить налог для самозанятых. Как пишут «Известия» , размер сбора установят в размере от 2,5% до 4,5% от суммы выручки в зависимости от того, кому оказывалась услуга.

Ещё 1,5% от дохода будут направляться в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.

Для мотивации ведомство предлагает предоставить самозанятым 30 тыс. рублей налогового вычета.

Отмечается, что налоги будут отчислять единым платежом каждый месяц с банковской карты, привязанной к мобильному приложению.

Законопроект внесут в кабмин в сентябре.