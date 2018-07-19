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Минфин России предложил снизить налог для самозанятых
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Минфин России предложил снизить налог для самозанятых 

ИА «Сусанин» 14 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Москва. Минфин России предложил снизить налог для самозанятых. Как пишут «Известия», размер сбора установят в размере от 2,5% до 4,5% от суммы выручки в зависимости от того, кому оказывалась услуга.
Ещё 1,5% от дохода будут направляться в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.
Для мотивации ведомство предлагает предоставить самозанятым 30 тыс. рублей налогового вычета.
Отмечается, что налоги будут отчислять единым платежом каждый месяц с банковской карты, привязанной к мобильному приложению.
Законопроект внесут в кабмин в сентябре.
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