Самозанятым гражданам предложат налоговый вычет взамен выхода из тени

Минфин не оставляет попыток легализации самозанятых граждан. На этот раз ведомство предложило новую идею. Для указанной категории лиц планируется:

ввести сбор в размере 2,5 процентов от выручки при оказании услуг физлицам и работе на патенте и 4,5 процентов при взаимодействии с юрлицами; осуществлять отчисления страховых взносов в размере 1,25 процентов в ПФР и 0,25 процентов в ФОМС; предоставить 30 тыс. рублей в качестве налогового вычета.

Оплачивать налоги и взносы будет возможно с банковской карты, причем одним переводом. Для удобства можно воспользоваться специальным мобильным приложением.

Кроме мотивации для самозанятых в виде налогового вычета, предусмотрены аналогичные меры и для покупателей их услуг. Им будет дано право на налоговый вычет в размере 1,5 процентов от оплаченного самозанятым гражданином налога. Правда, размер вычета лимитирован суммой 10 тыс. рублей в год.

Законопроект внесут в парламент в сентябре.