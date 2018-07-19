Минфин снизил налог для вывода фрилансеров из тени

Министерство финансов отредактировало концепцию налога на профессиональный доход фрилансеров (НПД). Документ, направленный в аппарат правительства, оказался в распоряжении "Известий"

В доработанной концепции НПД оказался снижен. Если раньше ведомство предполагало в зависимости от получателя услуг фрилансера взимать от 3% до 6% от его выручки, то теперь эти цифры оказались чуть снижены. 2,5% нужно будет отдать тем, кто оказывает услуги физлицам либо работает на основании патента. 4,5% заплатят самозанятые, сотрудничающие с организациями либо сдающие имущество в аренду.

Также фрилансерам нужно будет оплачивать страховые взносы в размере 1,5% от прибыли — 1,25% от этой суммы пойдут в Пенсионный фонд, 0,25% — на оплату медстраховки.

Чтобы подтолкнуть работающего на себя гражданина к отчислениям Минфин предлагает ввести налоговый вычет в 30 тысяч рублей (раньше говорилось о 10 тысячах). При этом и покупателям услуг самозанятых граждан ведомство дает право на возврат 1,5% от выплаченного фрилансером налога, но не более 10 тысяч в год.

Санкт-Петербурге, Татарстане и Пилотный проект по выводу работающих на себя из тени планируется запустить в 2019 году в Москве Калужской области . Минфин подсчитал, что разработка и финансирование начинания потребует вложений в 2,5 миллиарда рублей на первые четыре года.

Предполагается, что итоговый законопроект с окончательно утвержденной системой сборов для фрилансеров будет внесен в кабмин уже в сентябре.

Стоит напомнить, самозанятыми авторы инициативы называют физические лица, которые работают без применения наемной рабочей силы и получают доход не более 10 силлионов рублей в год. По данным Росстата, в России 13 миллионов фрилансеров. При этом число легализованных самозанятых составляет только 936 человек, передает "Уралинформбюро"

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