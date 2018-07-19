Власти 77 регионов дали положительные отзывы на пенсионную реформу

России 46,5 млн пенсионеров — это 31,7% от всего населения страны. Демографическая ситуация такова, что доля работающих людей уменьшается, а доля пенсионеров все больше.

С каждым годом дисбаланс продолжает расти. Эксперты подсчитали, что к 2025 году число пенсионеров почти полностью сравняется с числом работающих по найму (соотношение будет равняться 1,04; сейчас показатель 1,12).

Участники муниципальной дискуссии «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе», прошедшей недавно в Коченевском районе Новосибирской области , обсудили, что модернизация пенсионной системы позволит человеку среднего и пожилого возраста жить современной, полноценной, активной, долгой жизнью. По мнению замдиректора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» Лады Шалыгиной, главная задача — поддержать не активную старость, а активный работоспособный возраст.

Модераторатор дискуссии, региональный координатор проекта «Старшее поколение», директор ООО «ИГЛ-С» Николай Мамулат отметил, что повышение пенсионного возраста — это общий тренд стран СНГ и Европы. «Через подобные реформы ранее прошли все развитые страны и наши соседи: в Белоруссии с 2017 года пенсионный возраст обоих полов каждый год повышается на полгода. К 2022 году мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины — в 58. В Казахстане сейчас возраст выхода на пенсию у мужчин — 63 года, у женщин — 58 лет. С 2018 года пенсионный возраст женщин каждый год повышается на 0,5 года до 63 лет. В результате пенсионный возраст у мужчин и женщин выровняется», — сказал Николай Мамулат.

Изменения в пенсионное законодательство преследуют цель обеспечить финансовую наполняемость и долгосрочную устойчивость пенсионной системы. Важно, чтобы в результате действующие пенсии постоянно росли, и материальное положение пенсионеров улучшилось. Так считает руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов

«Несколько блоков наших предложений направлены на то, чтобы сделать эту реформу по-настоящему эффективной, и при этом обеспечить социальную справедливость, социальные гарантии для пожилых граждан. Все предложения мы адресуем Правительству РФ . Наши эксперты разработают пакет поправок к предлагаемому законопроекту, а затем он будет направлен на рассмотрение в Государственную Думу », — сказал Алексей Анисимов.

На правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство поступили отзывы из 77 регионов, среди них отрицательных нет. Об этом заявил глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов : «На данный момент отзывы поступили из 77 регионов: это документы либо от исполнительной власти, либо от законодательной, от обеих ветвей власти одновременно. Отрицательных отзывов в комитет не поступало, были отзывы, содержащие определенные предложения по реализации изменений в пенсионном законодательстве».

Увеличение пенсий в 2018 году уже запланировано в обеъме в два раза выше уровня инфляции. Об этом 16 июля заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«По инфляции — в этом году ниже, чем 4%, это будет до 3,2%, 3,5%. И поэтому мы запланировали увеличение пенсий в два раза выше инфляции, — заявил Топилин. При нынешних параметрах инфляции это будет около 7%».

По словам министра, такой темп — в два раза выше инфляции, который на определенном отрезке можно себе позволить при данных параметрах повышения пенсионного возраста, это и есть та задача, которую перед собой ставит правительство России. Эксперты ОНФ считают, что при проведении реформы нужно обязательно учитывать продолжительность жизни в разных регионах и, в зависимости от этого, в переходный период корректировать сроки выхода на заслуженный отдых. Также ОНФ предлагает увеличить в полтора раза переходный период, в течение которого будет повышаться пенсионный возраст. Тем самым данный возраст предполагается повышать на один год не каждые два года, как предлагает сейчас кабинет министров, а каждые три года.