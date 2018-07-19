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Иностранцам будет трудно скрыть в России свои доходы
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Иностранцам будет трудно скрыть в России свои доходы 

Парламентская газета 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Российские банки, страховые компании, брокерские конторы передадут сведения об иностранных клиентах в Федеральную налоговую службу для дальнейшей отправки в фискальные органы за рубеж.
Такая обязанность возложена на финансовые структуры постановлением Правительства РФ от 16 июня 2018 года № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)», вступающим в силу сегодня, 19 июля.
Документ определяет правила запроса организацией финансового рынка у своих клиентов, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств, информации о них самих, об их выгодоприобретателях или лицах, прямо или косвенно их контролирующих.
Установлены перечень сведений и порядок их представления в ФНС РФ как для частных лиц, так и для юридических.
От отчётности освобождены Банк России, Пенсионный фонд РФ, Международный и Европейский банки реконструкции и развития, а также несколько других крупных структур в силу низкого риска уклонения от уплаты налогов с их помощью.
Не потребуют с финансовых организаций данных о клиентских договорах обязательного пенсионного страхования, о банковских счетах, открытых для учёта средств материнского капитала, о договорах страхования жизни на случай смерти и о некоторых других соглашениях.
Федеральной налоговой службе поручено установить формы представления указанной информации и разместить их на своём официальном сайте.
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