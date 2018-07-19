В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию для женщин на Крайнем Севере

Возраст досрочного выхода на пенсию женщин, проживающих на территории Крайнего Севера, должен составлять 55 лет, заявил глава Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов КПРФ ) в ходе обсуждения законопроекта о совершенствовании пенсионной системы.

«Комитет предлагает снизить возраст досрочного выхода на пенсии для женщин, проживающих в районах Крайнего Севера, до 55 лет. При этом для женщин и мужчин, проживающих на Дальнем Востоке, льготный выход на пенсию должен быть меньше на два года по сравнению с установленными нормами», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что комитет также предложил не повышать возраст выхода на пенсию для коренных малочисленных народов Севера.

«Нужно учитывать специфику каждого региона, потому что везде разные показатели рождаемости и смертности. Так, эти самые низкие показатели смертности — в Ингушетии Чеченской Республике , а самые высокие — в Псковской, Новгородской и Тверской областях», — сказал он.

Государственная Дума на пленарном заседании 19 июля обсуждает закон об изменениях в пенсионном законодательстве. Документ был внесён Правительством 16 июня и предполагает постепенное увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин — до 63 лет.