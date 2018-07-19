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В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию для женщин на Крайнем Севере
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В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию для женщин на Крайнем Севере 

Парламентская газета 10 часов назад
Фото: Парламентская газета
Возраст досрочного выхода на пенсию женщин, проживающих на территории Крайнего Севера, должен составлять 55 лет, заявил глава Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) в ходе обсуждения законопроекта о совершенствовании пенсионной системы.
«Комитет предлагает снизить возраст досрочного выхода на пенсии для женщин, проживающих в районах Крайнего Севера, до 55 лет. При этом для женщин и мужчин, проживающих на Дальнем Востоке, льготный выход на пенсию должен быть меньше на два года по сравнению с установленными нормами», — сказал он.
Депутат подчеркнул, что комитет также предложил не повышать возраст выхода на пенсию для коренных малочисленных народов Севера.
«Нужно учитывать специфику каждого региона, потому что везде разные показатели рождаемости и смертности. Так, эти самые низкие показатели смертности — в Ингушетии и Чеченской Республике, а самые высокие — в Псковской, Новгородской и Тверской областях», — сказал он.
Государственная Дума на пленарном заседании 19 июля обсуждает закон об изменениях в пенсионном законодательстве. Документ был внесён Правительством 16 июня и предполагает постепенное увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин — до 63 лет.
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