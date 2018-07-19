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Налог для самозанятых граждан установят на уровне 2,5–4,5%
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Налог для самозанятых граждан установят на уровне 2,5–4,5% 

News.ru 1 час назад
Министерство финансов внесло новое предложение в аппарат правительства по изменению налогообложения на профессиональный доход для самозанятых граждан Российской Федерации.
По информации «Известий», в документе предлагается установить налог для этой категории граждан на уровне 2,5–4,5% от выручки. Процент будет зависеть от того, какому лицу будут оказываются услуги.
Также 1,5% от дохода пойдут на взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. По новой схеме все отчисления будут уходить единым платежом с банковской карточки самозанятых граждан, она будет привязана к личному кабинету в специальном мобильном приложении. Налог будет взиматься каждый месяц.
Ранее отмечалось, что налоговый режим для самозанятых должен стартовать уже с 2019 года. Наивысшая планка доходов для этой категории лиц будет равняться 10 млн рублей в год.
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