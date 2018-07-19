Получить жилищную субсидию станет проще

Гражданам не нужно будет доказывать отсутствие задолженности по жилищно-коммунальным услугам, чтобы получить жилищную субсидию.

В соответствии с Жилищным кодексом, россиянам, имеющим невысокий уровень доходов, предоставляются субсидии и компенсации на оплату расходов на содержание жилого помещения и коммунальных услуг. Одним из условий такой социальной поддержки является отсутствие задолженности по оплате ЖКУ. Но на практике имеются случаи, когда управляющие компании предоставляют недостоверные сведения о наличии задолженности, и люди из-за этого теряли право на получение субсидии.

В результате граждане вынуждены отстаивать свои права в судах, доказывая отсутствие задолженности по оплате за ЖКХ. При этом злоупотребления управляющих организаций продолжаются.

Законопроектом, который Госдума рассмотрит во втором чтении на пленарном заседании 19 июля, предлагается снять с граждан обязанность доказывать отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Устанавливается, что факт отсутствия задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги должен подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения. При этом люди не должны будут предоставлять документы, подтверждающие наличие или отсутствие судебного акта. Для проверки наличия задолженности будет использоваться банк данных, содержащий сведения о необходимости исполнения судебных актов.