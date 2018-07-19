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В Россию вернулся россиянин, который не мог уехать из Таиланда 5 лет
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В Россию вернулся россиянин, который не мог уехать из Таиланда 5 лет 

13 Новостей.ru 2 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
Новости туризма. Парализованный мужчина не мог улететь домой из-за отсутствия денег. 62-летний Михаил проживал в Таиланде последние 8 лет, но около 5 лет у него закончилась виза и из-за нехватки денежных средств он не смог купить обратный билет в Россию. Кроме невозможности оплаты билета, он не мог оплатить необходимую для него медицинскую помощь и проблемы со здоровьем только обострялись. В этом году россиянин перенес третий инсульт и был парализован. Благо, мир не без добрых людей и добровольцы собрали необходимую сумму для оплаты штрафа за безвизовое проживание на Самуи, билеты на самолет и оплату медицинской страховки. Ранее мужчина проживал в подмосковном Одинцово, где и проведет реабилитацию в одном из санаториев. Средства на отдых остались от пожертвований. Кроме того, россиянину необходимо восстановить регистрацию и пенсионные выплаты. Насколько известно, у Михаила из близких родственников осталась только мать, которой сейчас 92 года. Об их взаимоотношениях не известно.
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