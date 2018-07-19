Россиян ждет снижение налогов

Минфин РФ снизит налог для самозанятых граждан

Согласно проекту Минфина РФ , все взносы и налоги будут отчисляться единым платежом каждым месяц с банковской карточки самозанятых граждан.

В Министерстве финансов РФ разработали и направили в правительство страны концепцию налога на профессиональный доход для самозанятых.

В частности, для данной категории людей предлагается установить новый сбор на уровне 2,5-4,5% от выручки. Показатель зависит от того, кому были оказаны услуги.

Также, как уточняет сайт газеты «Известия» , еще 1,5% от дохода должны будут направляться на страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.

Более того, согласно проекту Минфина РФ, все взносы и налоги будут отчисляться единым платежом каждым месяц с банковской карточки самозанятых граждан.

В ведомстве также сообщили о готовности предоставить 30 тысяч налогового вычета самозанятым. Это делается для мотивации таких граждан к переходу на новый режим. Эту сумму можно будет использовать в качестве частичной уплаты единой платежа, который затем пойдет на страховые взносы и сбор.

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