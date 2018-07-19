Кабмин обсудит повышение суммы для взыскания с работодателя должника

"Законопроектом предлагается повысить сумму задолженности, при которой исполнительный документ может направляться взыскателем для удержания денежных средств в организацию или другому лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и другие периодические платежи, с 25 тысяч рублей до 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Поясняется, что реализация законопроекта будет способствовать обеспечению прав граждан на своевременное выполнение требований исполнительного документа, сокращению бюджетных затрат, связанных с работой судебных приставов, а также снижению нагрузки на них.

Добавляется, что законопроект одобрен 9 июля на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.