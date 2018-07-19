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Кабмин обсудит повышение суммы для взыскания с работодателя должника
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Кабмин обсудит повышение суммы для взыскания с работодателя должника 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит увеличение до 100 тысяч рублей суммы, которую взыскатель может самостоятельно запросить у организации, где должник получает доход, сообщает пресс-служба кабмина.
"Законопроектом предлагается повысить сумму задолженности, при которой исполнительный документ может направляться взыскателем для удержания денежных средств в организацию или другому лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и другие периодические платежи, с 25 тысяч рублей до 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Поясняется, что реализация законопроекта будет способствовать обеспечению прав граждан на своевременное выполнение требований исполнительного документа, сокращению бюджетных затрат, связанных с работой судебных приставов, а также снижению нагрузки на них.
Добавляется, что законопроект одобрен 9 июля на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.
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