Ещё
Минфин предложил разрешить возмещать НДС по tax free наличными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин предложил разрешить возмещать НДС по tax free наличными 

Rambler News Service 4 часа назад
Минфин разрабатывает законопроект, которым предлагается разрешить компаниям-резидентам проводить часть валютных операций без счетов в уполномоченных банках, это необходимо, в том числе для того, чтобы иностранцы могли получать наличными из касс возмещение НДС по системе tax free, сообщили RNS в пресс-службе Минфина.
«… возмещение иностранным гражданам в виде выдачи им наличных рублей из касс специализированных организаций, уполномоченных возмещать НДС при их выезде из РФ и вывозе с собой товаров, купленных в РФ в розничной торговле (так называемая система Tax Free)», — сказали в пресс-службе, отметив, что пока получить возмещение можно только безналичным путем, например, зачисляя на банковскую карту.
Также законопроект предполагает «возможность выдачи из касс юридических лиц-резидентов наличной иностранной валюты при командировках сотрудников за границу», кроме того, «возможность приема в кассу юридического лица неизрасходованного аванса в наличной иностранной валюте от сотрудника».
Минфин предлагает разрешить вносить и получать наличную иностранную валюты из кассы казначейства России юридическими лицами-резидентами.
«Сюда попадают самые разные случаи, разрешенные законодательством. Например, внесение наличной инвалюты, конфискованной госорганами, внесение наличной валюты, оставшейся как бесхозяйное имущество и т.д.», — пояснили в ведомстве.
Rambler News Service: последние новости
Реальные располагаемые доходы россиян в июне выросли на 10% в сравнении с маем Минтруд: размер пенсий к 2024 году может вдвое превысить прожиточный минимум В Госдуме предложили ввести дополнительные платежи за покупки в зарубежных интернет-магазинах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бегут с Дальнего Востока282
Российский певец покончил с собой115
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Греция парировала выпад России393
Россия пошла против решения США5
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение