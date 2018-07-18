«Другого пути нет»: Кацман поддержал повышение пенсионного возраста

Пенсионная реформа необходима, потому что всё меньше становится молодёжи, которая обслуживала бы пожилых граждан. Таким мнением бизнесмен и меценат Владимир Кацман рассказал в эфире программы «Авторитет с Еленой Воловой» на радио " Комсомольская правда Калининград ".

По словам Кацмана, прежде чем принять судьбоносное для россиян решение, власти должны досконально проработать законодательную базу.

"Я не от того «за», потому что Баба Яга «против». Во всем мире это уже практикуется. Нужно посмотреть, на основании чего это делается. Как иностранные государства пришли к этому, какая у них социалка, как живут их пенсионеры и что они могут себе позволить. Нужно сравнивать. Но другого пути нет. Это логично, потому что всё меньше и меньше молодых людей обслуживают пожилых граждан", — отметил бизнесмен.