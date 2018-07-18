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Госдума отказалась облагать налогом покупки в Интернете
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Госдума отказалась облагать налогом покупки в Интернете 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Депутаты исключили из текста законопроекта сомнительный пункт, вызвавший ранее много нареканий.
Депутаты Государственной Думы исключили из текста законопроекта «О таможенном регулировании» пункт, подразумевавший введение пошлин на покупки в зарубежных интернет-магазинах, сообщают «Известия».
В случае принятия законопроекта в изначальной версии, покупки, сделанные через Интернет, стали бы заметно дороже. Однако депутаты посчитали, что, если уж и вводить пошлины на интернет-приобретения, то их должны платить не только физические лица. Кроме того, на счастье пользователей, в российском законодательстве пока нет такого понятия, как «электронная торговля».
Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении утвердила законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18 до 20 процентов.
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