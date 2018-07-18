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Десять валютных ипотечников устроили голодовку в приёмной ЦБ
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Десять валютных ипотечников устроили голодовку в приёмной ЦБ 

Банки.ру 7 часов назад
В Москве в отделении общественной приемной Центробанка началась бессрочная голодовка 10 валютных ипотечных заемщиков. Об этом сообщает один из представителей голодающих.
«Мы просим солидарного с государством софинансирования и фиксацию посильных условий для каждого заемщика», — сообщают заемщики.
По их мнению, ЦБ уклоняется от выполнения своих функций и надеется, что проблема будет решена сама собой.
По словам представителя, в приемной сидят Валютные ипотечники банка «Райффайзен», ОТП Банка, Альфа-Банка, банка «ДельтаКредит», Сбербанк, ВТБ.
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