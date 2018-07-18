Держатели национальных карт «Мир» во время ЧМ увеличили расходы на 20%

"В период с 14 июня по 15 июля 2018 года россияне стали использовать карты «Мир» на 18% чаще, чем месяцем ранее и совершили 113,1 миллиона межбанковских операций. Общая сумма трат с 14 июня по 15 июля увеличилась на 20%", — отметили в НСПК.

Средний чек по картам «Мир» при оплате покупок в магазинах составил за время мундиаля 864 рубля против 830 рублей месяцем ранее.

Среди самых популярных локаций у держателей карт «Мир» были продуктовые магазины, кафе и рестораны, автозаправки, аптеки.

"В кафе и ресторанах количество операций по картам «Мир» увеличилось на 17% по сравнению с прошлым периодом, а сумма потраченных здесь средств выросла на 25%", — привела данные пресс-служба.

Кроме того держатели карты «Мир» во время футбольного первенства на 25% активнее тратились в магазинах одежды и оставили там на 19% больше. На 14% чаще картами «Мир» расплачивались в различных местах досуга и отдыха, таких как боулинги, бильярды и кинотеатры. Также национальными картами на 6% активнее пользовались в сервисах заказа такси, на 18% — в городском транспорте.

В сувенирных магазинах держатели карт «Мир» оплачивали покупки почти на 30% чаще, чем месяцем ранее, а сумма потраченных средств в этой категории увеличилась на 36%. При этом россияне в указанный период тратили на подарки и сувениры в среднем 831 рубль, в то время как за месяц до этого — 787 рублей.