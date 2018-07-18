Ещё
Держатели национальных карт «Мир» во время ЧМ увеличили расходы на 20%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Держатели национальных карт «Мир» во время ЧМ увеличили расходы на 20% 

Прайм 8 часов назад
МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Держатели национальных карт «Мир» своими расходами поддержали футбольную эйфорию: во время Чемпионата мира они пользовались картами на 18% чаще, чем в предыдущий месяц, а их расходы выросли на 20%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
"В период с 14 июня по 15 июля 2018 года россияне стали использовать карты «Мир» на 18% чаще, чем месяцем ранее и совершили 113,1 миллиона межбанковских операций. Общая сумма трат с 14 июня по 15 июля увеличилась на 20%", — отметили в НСПК.
Средний чек по картам «Мир» при оплате покупок в магазинах составил за время мундиаля 864 рубля против 830 рублей месяцем ранее.
Среди самых популярных локаций у держателей карт «Мир» были продуктовые магазины, кафе и рестораны, автозаправки, аптеки.
"В кафе и ресторанах количество операций по картам «Мир» увеличилось на 17% по сравнению с прошлым периодом, а сумма потраченных здесь средств выросла на 25%", — привела данные пресс-служба.
Кроме того держатели карты «Мир» во время футбольного первенства на 25% активнее тратились в магазинах одежды и оставили там на 19% больше. На 14% чаще картами «Мир» расплачивались в различных местах досуга и отдыха, таких как боулинги, бильярды и кинотеатры. Также национальными картами на 6% активнее пользовались в сервисах заказа такси, на 18% — в городском транспорте.
В сувенирных магазинах держатели карт «Мир» оплачивали покупки почти на 30% чаще, чем месяцем ранее, а сумма потраченных средств в этой категории увеличилась на 36%. При этом россияне в указанный период тратили на подарки и сувениры в среднем 831 рубль, в то время как за месяц до этого — 787 рублей.
Прайм: последние новости
Росстат: Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 2,2% с майских 3,7% Объем "свободных денег" россиян в июне резко вырос - "Ромир" "ВИМ-Авиа" погасила большую часть долга по зарплате перед своими сотрудниками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бегут с Дальнего Востока282
Российский певец покончил с собой115
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Греция парировала выпад России393
Россия пошла против решения США5
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение