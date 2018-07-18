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«ВИМ-Авиа» погасила большую часть долга по зарплате перед сотрудниками
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«ВИМ-Авиа» погасила большую часть долга по зарплате перед сотрудниками 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. «ВИМ-Авиа», в которой идет процедура банкротства, погасила две трети долга по зарплате перед своими сотрудниками, сообщила авиакомпания.
"С апреля 2018 года это уже третья выплата за счет поступившего на расчетный счет авиакомпании возврата НДС в размере 355,25 миллиона рублей. В настоящее время руководством авиакомпании выплачено более 507 миллионов рублей. Таким образом, долг по заработной плате перед сотрудниками погашен более чем на две трети", — говорится в сообщении.
"ВИМ-Авиа" в октябре 2017 года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, — около 10 миллиардов рублей, сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева и бывшего финансового директора авиакомпании Алевтину Калашникову. Мурсекаев и Калашникова ранее покинули Россию и были объявлены в международный розыск.
Как отметил заместитель главы перевозчика Дмитрий Богачев, работа по изысканию денежных средств продолжается.
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