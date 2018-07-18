Ещё
Росстат: численность населения России в этом году сократилась на 77,8 тыс. человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росстат: численность населения России в этом году сократилась на 77,8 тыс. человек 

Newsru.com 29 минут назад
Фото: Newsru.com
Население РФ за январь-май 2018 года сократилось на 77,8 тыс. человек, на 1 июня составляло 146,8 млн человек, сообщает
"Интерфакс"
со ссылкой на данные Росстата. За 2017 год население страны выросло на 77,4 тыс., за 2016 год — на 259,7 тыс. человек.
Число родившихся в России в январе-мае 2018 года снизилось до 651,1 тыс. человек с 679,2 тыс. человек за аналогичный период прошлого года. Число умерших в январе-мае текущего года выросло до 798,3 тыс. человек с 791 тыс. человек в январе-мае 2017 года.
Таким образом, за январь-май 2018 года в России зафиксирована естественная убыль населения на 147,2 тыс. человек (против 111,8 тыс. человек в январе-мае 2017 года).
Миграционный прирост лишь на 47,2% компенсировал численные потери населения. Миграционный прирост за январь-май 2018 года составил 69,5 тыс. человек против 80,7 тыс. человек в январе-мае 2017 года. Росстат прогнозирует начало сокращения населения России на 2020 год, ожидая в 2018 году общий прирост населения на 116 тыс. человек, а за 2019 год — только на 21,7 тысячи.
Отметим, в июльском
выпуске
мониторинга экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара говорилось, что, если прогнозы демографов сбудутся, в стране уже в этом году впервые с 2009 года будет зафиксирована убыль населения.
Предполагалось, что компенсировать естественное сокращение населения может миграция, но, по данным демографической статистики с начала года, миграционный прирост падает. Вслед за численностью населения, неизбежно будет сокращаться и число работающих.
Слабое восстановление миграции из стран Центральный Азии не способно восполнить потери от  начавшегося
в 2017 году сокращения мигрантов с Украины. В первые четыре месяца года лидером по поставке рабочей силы в Россию стал Таджикистан — более 12 тыс. человек.
При этом число украинских мигрантов составило всего около 7,5 тыс. человек (для сравнения: годом ранее число украинцев, перебравшихся в РФ, превышало 27 тыс., а за январь-апрель 2016 года — 35 тыс. человек).
В январе пришлого года Министерство здравоохранения РФ
скорректировало
прогноз по показателям «общей смертности» населения к 2020 году.
По мнению ведомства, смертность будет расти за счет увеличения доли людей старше трудоспособного возраста и снижения численности людей трудоспособного возраста.
В недавно опубликованном докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН содержался прогноз, согласно которому численность населения России к 2050 году сократится до 132,7 млн человек. По данным последней всероссийской переписи 2010 года, население РФ составляло чуть менее чем 143 млн человек.
Newsru.com: последние новости
"Ромир": у россиян резко вырос объем "свободных денег" Эксперты вычислили 12 "несогласных" регионов, где власти не поддержали пенсионную реформу Минфин планирует собирать больше зарплатных налогов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной174
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры157
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа209
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»35
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа68
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение