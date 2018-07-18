Росстат: численность населения России в этом году сократилась на 77,8 тыс. человек

Население РФ за январь-май 2018 года сократилось на 77,8 тыс. человек, на 1 июня составляло 146,8 млн человек, сообщает

со ссылкой на данные Росстата . За 2017 год население страны выросло на 77,4 тыс., за 2016 год — на 259,7 тыс. человек.

Число родившихся в России в январе-мае 2018 года снизилось до 651,1 тыс. человек с 679,2 тыс. человек за аналогичный период прошлого года. Число умерших в январе-мае текущего года выросло до 798,3 тыс. человек с 791 тыс. человек в январе-мае 2017 года.

Таким образом, за январь-май 2018 года в России зафиксирована естественная убыль населения на 147,2 тыс. человек (против 111,8 тыс. человек в январе-мае 2017 года).

Миграционный прирост лишь на 47,2% компенсировал численные потери населения. Миграционный прирост за январь-май 2018 года составил 69,5 тыс. человек против 80,7 тыс. человек в январе-мае 2017 года. Росстат прогнозирует начало сокращения населения России на 2020 год, ожидая в 2018 году общий прирост населения на 116 тыс. человек, а за 2019 год — только на 21,7 тысячи.

Отметим, в июльском

выпуске

мониторинга экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара говорилось, что, если прогнозы демографов сбудутся, в стране уже в этом году впервые с 2009 года будет зафиксирована убыль населения.

Предполагалось, что компенсировать естественное сокращение населения может миграция, но, по данным демографической статистики с начала года, миграционный прирост падает. Вслед за численностью населения, неизбежно будет сокращаться и число работающих.

Слабое восстановление миграции из стран Центральный Азии не способно восполнить потери от начавшегося

в 2017 году сокращения мигрантов с Украины . В первые четыре месяца года лидером по поставке рабочей силы в Россию стал Таджикистан — более 12 тыс. человек.

При этом число украинских мигрантов составило всего около 7,5 тыс. человек (для сравнения: годом ранее число украинцев, перебравшихся в РФ, превышало 27 тыс., а за январь-апрель 2016 года — 35 тыс. человек).

скорректировало

прогноз по показателям «общей смертности» населения к 2020 году.

По мнению ведомства, смертность будет расти за счет увеличения доли людей старше трудоспособного возраста и снижения численности людей трудоспособного возраста.