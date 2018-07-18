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Совкомбанк улучшил условия по проценту на остаток по карте «Халва»
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Совкомбанк улучшил условия по проценту на остаток по карте «Халва» 

Банки.ру 2 часа назад
Совкомбанк улучшил условия начисления повышенной процентной ставки на остаток средств по карте рассрочки «Халва». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Для получения максимальной ставки процента на остаток в 7,5% годовых необходимо совершить минимум пять покупок на общую сумму от 10 тыс. рублей в любых торговых точках, где принимают карты. Покупки могут быть совершены как за счет собственных средств, так и за счет заемных.
Ранее держателю карты требовалось совершить покупки в магазинах-партнерах минимум четыре раза, при этом сумма одной из покупок должна была составлять не менее 3 тыс. рублей.
Также сохраняется условие по отсутствию просроченной задолженности по договору.
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