Совкомбанк улучшил условия по проценту на остаток по карте «Халва»

Совкомбанк улучшил условия начисления повышенной процентной ставки на остаток средств по карте рассрочки «Халва». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Для получения максимальной ставки процента на остаток в 7,5% годовых необходимо совершить минимум пять покупок на общую сумму от 10 тыс. рублей в любых торговых точках, где принимают карты. Покупки могут быть совершены как за счет собственных средств, так и за счет заемных.

Ранее держателю карты требовалось совершить покупки в магазинах-партнерах минимум четыре раза, при этом сумма одной из покупок должна была составлять не менее 3 тыс. рублей.

Также сохраняется условие по отсутствию просроченной задолженности по договору.