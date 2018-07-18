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ЦБ: доля пользователей интернет— и мобильного банкинга в РФ выросла до 45,1%
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ЦБ: доля пользователей интернет— и мобильного банкинга в РФ выросла до 45,1% 

Банки.ру 8 часов назад
Банк России провел четвертый ежегодный замер индикаторов финансовой доступности. Согласно данным, полученным регулятором, более половины взрослого населения России (54,3%) готовы начать регулярно пользоваться дистанционными каналами доступа к финансовым услугам при наличии такой возможности.
Доля тех, кто уже использует интернет-банкинг или мобильный банкинг, выросла в 2018 году до 45,1% (с 31,5% в 2017 году). По сравнению с 2017 годом существенно возрос и уровень удовлетворенности указанными каналами доступа — примерно на 10 процентных пунктов для интернет-банкинга через стационарный компьютер или мобильное устройство и в среднем на 13 п. п. для мобильного банкинга через СМС-команды либо приложение.
Кроме того, в период с мая 2017 года по май 2018-го выросла доля субъектов малого и среднего бизнеса (с 73,6% до 79,6%), использующих дистанционный доступ к банковским счетам.
Рост использования дистанционных каналов доступа к финансовым услугам фактически компенсирует снижение физической доступности финансовой инфраструктуры, отмечают в ЦБ. При этом, хотя данная тенденция сохраняется, темп, с которым происходит снижение количества точек доступа к финансовым услугам, падает. Так, количество действующих подразделений кредитных организаций в 2015 году сократилось на 11,2%, в 2016 году — на 8,7%, в 2017 году — на 3,4%.
За последний год значительно увеличилась доля взрослого населения, использующего счета (с 79,5% до 89,4%), в том числе вклады. В условиях наблюдаемого снижения средних ставок по вкладам население стало больше обращать внимание на иные способы размещения свободных денежных средств. Так, за 2017 год на 15,6% выросло количество заключенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов у профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Более подробные результаты планируется представить в третьем периодическом издании Банка России «Обзор состояния финансовой доступности в Российской Федерации». Как поясняется, индикаторы финансовой доступности используются регулятором при разработке мер по повышению уровня доступности и качества финансовых услуг для потребителей. Так, наблюдая тенденцию к снижению физической доступности финансовой инфраструктуры, Банк России составит карту географического распределения точек доступа к финансовым услугам, в частности подразделений кредитных и некредитных финансовых организаций, автоматических устройств c функциями приема и (или) выдачи наличных денежных средств, POS-терминалов и других точек доступа к платежным услугам. Карта будет опубликована в 2019 году и станет основой для повышения уровня доступности финансовых услуг, особенно на отдаленных, малонаселенных или труднодоступных территориях.
При расчете индикаторов финансовой доступности использовались данные отчетности финансовых организаций, а также опросов населения и субъектов малого и среднего предпринимательства.
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