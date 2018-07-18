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Турфирмы выплатили пенсионерке 660 тысяч рублей за испорченный отдых
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Турфирмы выплатили пенсионерке 660 тысяч рублей за испорченный отдых 

АиФ Санкт-Петербург 9 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Петербургские турфирмы выплатили пенсионерке 660 тысяч рублей за сорванный отпуск, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Жительница Северной столицы обратилась в суд после того, как поняла, что ее отдых за границей не состоится. Она рассказала, что купила две путевки на китайский остров Хайнань у оператора «Терра Азия Трэвел». Путевки должны были быть предоставлены турфирмой «Матрешка-Тур».
В результате женщина не увидела ни путевок, ни потраченных денег — 130 тысяч рублей. Фемида оказалась на стороне пострадавшей: пенсионерке вернули деньги за путевки, а также выплатили 500 тысяч рублей неустойки и штрафа и 30 тысяч рублей за моральный вред.
Напомним, 22 июня компания «Матрешка Тур» официально объявила о прекращении деятельности.
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