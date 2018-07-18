Рязанский предложил дворовой обход для выявления самозанятых

Процессу легализации самозанятых граждан могут поспособствовать регионы, которые способны обеспечить подворовой обход. С таким предложением председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский обратился к участникам «круглого стола», посвящённого основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политике России на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Комментируя слова замминистра финансов Ильи Трунина , который усомнился в том, что 15 млн самозанятых граждан могут в одночасье выйти из тени даже при создании для этого благоприятных правовых условий, сенатор сказал, что регионы могут обеспечить подворовой обход для выявления теневых трудовых ресурсов.

«Территории могут обеспечить подворовой обход, все знают кто чем занимается. Но нужно понимать, что если регионы не будут заинтересованы, они не пойдут по дворам», — добавил Рязанский.

При этом парламентарий подчеркнул, что в законопроект о самозанятых гражданах, находящийся сегодня на рассмотрении Госдумы , необходимо внести такие поправки, которые сделают легализацию выгодной с точки зрения присутствия самозанятых граждан на рынке.

Илья Трунин напомнил, что базовые условия для этого уже созданы: ранее были приняты поправки в Гражданский кодекс, согласно которым гражданам разрешается не регистрироваться в качестве предпринимателей, если законодательством это позволяет.

По словам замминистра, введение единого платежа с выручки самозанятых зафиксирован и в проекте программы «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021».

В документе уточняется, что для этой категории россиян разрабатывается специальный налоговый режим: с зарплат физических лиц, у которых нет наёмных сотрудников, начнут взимать сбор. Этот процесс будет происходить с помощью мобильного приложения, через которое граждане будут самостоятельно отправлять информацию в органы. Налоговая отчётность при этом не требуется.

«Пилотные проекты по введению налога для самозанятых стартуют в отдельных регионах уже осенью», — уточнил Трунин.

По данным ФНС, на 1 января 2018 года в России выдано чуть больше тысячи патентов для самозанятых граждан.