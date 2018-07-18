Бесценные годы. Почему выгодно страховать свою жизнь

Бытует мнение, что российские клиенты инвестируют лишь на короткий срок. И статистика подтверждает этот вывод — депозиты чаще всего открывают на срок до одного года, а доля альтернативных инструментов в кошельке клиента не превышает 10%. Но одновременно мы наблюдаем активное развитие сегмента накопительного страхования жизни.

НСЖ — это, по сути, тот же полис страхования жизни, защищающий по рискам смерти, несчастных случаев, различного вида проблем со здоровьем и потери трудоспособности, который еще позволяет накапливать и сохранять средства. Деньги, которые клиент платит в качестве взносов по договору НСЖ, инвестируются страховой компанией в финансовые инструменты — это приносит застрахованному инвестиционный доход.

Полис НСЖ инструмент отнюдь не краткосрочный — средний срок заключенных на рынке договоров составляет более 10 лет. Последние два года сборы страховщиков по НСЖ растут на 30-40% в год. Это весьма впечатляющая динамика на фоне других финансовых инструментов, которые позиционируются как альтернатива депозитам. Например, по данным «Эксперт РА», объем средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) клиентов в управляющих компаниях составил к концу 2017 года примерно 20 млрд рублей (этот рынок бурно развивается с 2015 года). А по НСЖ только в 2017 году сборы страховых компаний превысили 50 млрд рублей.

Рост интереса к НСЖ вполне закономерен. Из-за существенного падения процентных ставок россияне стремятся перейти от простой стратегии инвестирования средств в депозиты разных банков к диверсификации своего портфеля с помощью альтернативных инструментов. А полис накопительного страхования жизни выглядит достаточно эффективным финансовым инструментом для решения этой проблемы.

Мало, но с гарантией

По полису НСЖ есть гарантированная доходность, которая составляет 2—3,5% годовых в рублях. Заключая договор о страховании сегодня, клиент фиксирует эту доходность на весь срок действия полиса — до 20 лет и более. Гарантированные доходности по НСЖ находятся на этом уровне последние полтора десятилетия.

Когда ставки по депозитам превышали 10%, такой уровень гарантии был для клиентов не слишком интересен. Теперь, когда доходность депозитов опустились до уровня 5-6% и есть все основания ожидать дальнейшего снижения, гарантия в 3% становится ощутимой ценностью. А если посмотреть на процентные ставки по банковским вкладам в развитых странах Европы (во Франции — 0,53%, в Дании — минус 0,5%), то через несколько лет полис НСЖ может стать для клиента действительно золотым.

Снижение процентных ставок следует за снижением инфляции до беспрецедентно низких для России уровней (по данным Росстата , 2,5% за 2017 год). Отсюда больше уверенности у клиента при финансовом планировании. У него появляется желание заглянуть за горизонт одного года и выйти на новый уровень инвестирования.

Налоговые вычеты и низкие комиссии

Средства по полисам НСЖ инвестируются в инструменты fixed income — ОФЗ и корпоративные облигации. Такой портфель позволяет зарабатывать реальную доходность (сверх гарантированной) стабильно более высокую, чем ставка по депозитам.

При этом 90% полученного дохода распределяется по счетам клиентов. Кроме того, в рамках социального налогового вычета клиент может ежегодно возвращать 13% от уплаченных по НСЖ взносов. Это тоже становится подспорьем к инвестиционной доходности по договору.

Также при заключении договора НСЖ «фиксируется» состояние здоровья клиента. Что это значит? При продаже НСЖ проводится так называемый медицинский андеррайтинг. В случае проблем со здоровьем полис НСЖ для клиента будет дороже, так как страховая компания применит надбавку при расчете индивидуального тарифа. После того, как полис заключен, тариф остается неизменным, что бы не происходило со здоровьем. Поэтому покупать программу выгоднее всего в молодом возрасте, когда со здоровьем все в порядке.

Страховщики в отличие от других участников финансового рынка, например, управляющих компаний и НПФ, не взимают вознаграждение в виде процента от активов под управлением, а берут только процент от уплаченных взносов. Для клиента эта особенность означает, что чем длиннее программа страхования, тем она выгоднее по сравнению с альтернативами. В пересчете на сумму активов под управлением «комиссия за управление» страховщика при 20-летней программе НСЖ составляет меньше 1% с учетом ожидаемого дохода. Сравните эту цифру с 3%, которые приходится ежегодно отдавать за активное управление ПИФами.

При этом для 5-летнего полиса НСЖ такая комиссия может достигать 5% годовых и выше. Поэтому ориентироваться нужно на долгосрочные полисы — на 20-летнем горизонте инвестирования у инструмента НСЖ практически нет конкурентов.

Выходит, что долгосрочность продукта НСЖ из недостатка превращается в главное преимущество. Со временем такие полисы станут еще интереснее для страхователей. Например, появится возможность выбора инвестиционной стратегии (консервативной, умеренной, агрессивной). Соответственно, можно будет точнее «настроить» НСЖ под свои цели.

Главные недостатки

Как и у всякого финансового продукта, у НСЖ есть свои минусы. Главный— это необходимость регулярного пополнения договора на протяжении длительного периода времени. Каждый год клиент должен уплачивать страховой взнос, а для этого нужна хорошая дисциплина и финансовые возможности.

Если клиент в силу каких-то обстоятельств пропустит очередной взнос, то страховая компания расторгнет договор и вернет лишь 30% взносов (если договор расторгнут вначале действия), или 90% (если договор расторгнут ближе к окончанию). Об этом условии страховые компании обязаны проинформировать клиентов при оформлении. Как показывает статистика, в премиальных каналах большинство клиентов понимают эти ограничения — прекращают оплачивать взносы менее 10% клиентов в год.

Кроме этого, надо помнить, что договор может быть заключен в любой валюте. И те, кто выбирают иностранную валюту, должны учитывать риск роста курса доллара или евро. Может получится так, что из-за роста курса сумма взносов, в пересчете на рубли, вырастет.

Альтернативные инвестиции станут постепенно все больше выходить в массовый сегмент, средняя сумма взноса по НСЖ будет снижаться. По нашим прогнозам, в ближайшие годы сегмент продолжит расти двузначными темпами — прежде всего, за счет расширения клиентской базы.