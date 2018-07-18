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Исследование: количество выезжающих за рубеж россиян сократилось за последний год в три раза
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Исследование: количество выезжающих за рубеж россиян сократилось за последний год в три раза 

RT на русском 41 минуту назад
Количество выезжавших в 2018 году за границу россиян сократилось в три раза по сравнению с подобными показателями прошлого года.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
«За рубеж за последний год выезжал каждый десятый россиянин (13%), причём в прошлом году этот показатель был почти втрое выше (36%)», — говорится в докладе.
Отмечается, что чаще путешествуют люди из Москвы и Санкт-Петербурга (25%), а также люди молодого и среднего возраста от 18 до 44 лет (16-17%).
Ранее «Утро.ру» сообщало, что эксперты составили список самых популярных не морских курортов для семейного отдыха в России.
RT на русском: последние новости
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