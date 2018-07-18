Исследование: количество выезжающих за рубеж россиян сократилось за последний год в три раза

Количество выезжавших в 2018 году за границу россиян сократилось в три раза по сравнению с подобными показателями прошлого года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

«За рубеж за последний год выезжал каждый десятый россиянин (13%), причём в прошлом году этот показатель был почти втрое выше (36%)», — говорится в докладе.

Отмечается, что чаще путешествуют люди из Москвы Санкт-Петербурга (25%), а также люди молодого и среднего возраста от 18 до 44 лет (16-17%).