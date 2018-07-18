НДФЛ на кешбэк не начислят

В пункте. 68 ст. 217 НК РФ говорится, что от НДФЛ освобождены доходы физлиц-плательщиков, которые были получены за участие в программах лояльности компаний или банков с применением платежных или дисконтных карт. От налога такие доходы не освобождаются, если плательщик подключился к программе не на условиях публичной оферты. Также подоходным налогом облагается выгода от программы лояльности, срок акцепта которой по условиям оферты меньше 30 дней или в условиях предложения оговорена возможность досрочного отзыва программы. Придется уплатить налог и в том случае, если доходы от программы организация выплатила своим работникам или контрагентам.

Эти положения начинают работать с начала 2017 г.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»