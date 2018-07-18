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НДФЛ на кешбэк не начислят
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НДФЛ на кешбэк не начислят 

Время бухгалтера 10 часов назад
В пункте. 68 ст. 217 НК РФ говорится, что от НДФЛ освобождены доходы физлиц-плательщиков, которые были получены за участие в программах лояльности компаний или банков с применением платежных или дисконтных карт. От налога такие доходы не освобождаются, если плательщик подключился к программе не на условиях публичной оферты. Также подоходным налогом облагается выгода от программы лояльности, срок акцепта которой по условиям оферты меньше 30 дней или в условиях предложения оговорена возможность досрочного отзыва программы. Придется уплатить налог и в том случае, если доходы от программы организация выплатила своим работникам или контрагентам.
Эти положения начинают работать с начала 2017 г.
ПИСЬМО Минфина РФ от 26.06.2018 № 03-04-05/43970
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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