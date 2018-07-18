Чиновники напомнили, как облагается НДФЛ доход от продажи недвижимости

Статья 217.1 НК РФ определяет, как именно определяют часть базы по НДФЛ, касающуюся доходов от продажи недвижимости. Если плательщик получил от такой операции доход, меньший, чем умноженная на 0,7 цена объекта по кадастру на 1 января года, в котором зарегистрирован переход прав на имущество, то для целей налогообложения доходы продавца считаются равными этой сумме.

Если же кадастровая стоимость объекта на начало года, в котором права на недвижимость перешли покупателю, не установлена, то описанную выше схему не применяют.

Положения ст. 217.1 НК РФ работают только в отношении недвижимости, купленной после 01.01.2016 г. К доходам, полученным до этой даты, такой порядок не применяют. Их облагают НДФЛ по прежним правилам, действовавшим до того, как заработают поправки из Закона от 29.11.2014 №382-ФЗ.

Если недвижимость продали в рамках бизнес-деятельности, то никаких особых правил по налогообложению таких доходов НК РФ не предусматривает.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»