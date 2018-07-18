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Тольяттинским коммунистам разрешили митинговать за ж/д вокзалом
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Тольяттинским коммунистам разрешили митинговать за ж/д вокзалом 

63.ru 10 часов назад
Фото: 63.ru
Несогласные с пенсионной реформой соберутся 28 июля
В субботу, 28 июля, в Тольятти пройдет митинг против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
— Городские власти согласовали место для проведения мероприятия. Правда, нас отправили очень далеко. Для встречи выделили площадку с южной стороны вокзала, рядом с улицей Вокзальной, — рассказал политик. — Митинг начнется в 16:00.
Одновременно члены компартии ждут разрешения от мэрии Новокуйбышевска. Несогласных с пенсионной реформой планируют собрать на площади Ленина. А в областной столице представители КПРФ подали заявки сразу на две площадки — в сквере Борцов Революции и перед ДК «Победа».
Инициатором пенсионной реформы, вызвавшей большой резонанс в обществе, стало Правительство России. Дмитрий Медведев предложил поднять возрастную планку для российских пенсионеров. Если сейчас женщины работают до 55 лет, а мужчины до 60 лет, то в ближайшие годы им хотят прибавить 8 и 5 лет соответственно. Реформу планируют проводить поэтапно: в 2020 году на пенсию смогут уйти мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины, родившиеся в 1964-м. К 2022 году планку поднимут еще на год — до 62 и 57 соответственно.
Положительный отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста дал совет губернской думы 13 июля. Как жители Самары относятся к предлагаемой пенсионной реформе, вы сможете узнать, посмотрев наш видеоопрос.
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