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Сетелем Банк запустил новые программы автокредитования
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Сетелем Банк запустил новые программы автокредитования 

Банки.ру 1 час назад
Сетелем Банк в рамках тарифного плана «Партнеркий» запустил две кредитные программы на покупку нового автомобиля марки Hyundai.
Так оформить ссуду на приобретение новой машины Hyundai Creta предлагается по ставке от 12,9% до 16,8% годовых, а получить займ на покупку нового автомобиля Hyundai SantaFe, Hyundai Solaris, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson или Hyundai Elantra — от 9,9% до 16,8% годовых.
Заёмщику потребуется внести минимум 20% собственных средств от стоимости автомобиля и оформить полис каско. По данным программам максимальная сумма кредита не может превышать 4 млн рублей (без подтверждения дохода — 2 млн рублей). Срок кредитования варьируется от двух до пяти лет. Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.
«Процентная ставка по кредиту будет минимальной, если займ будет выдан на срок от двух до трех лет, а первоначальный взнос составит более 30% собственных средств заемщика от стоимости машины», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
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