«Повышение пенсионного возраста не вызовет рост безработицы»

«На макроуровне это действительно так. В ближайшее десятилетие на рынок труда будет выходить относительно малочисленное в силу демографических причин поколение молодежи. В этом смысле более длительный период работы в старших возрастных группах отчасти это компенсирует. Конечно, не буквально: мы понимаем, что рабочие места, занимаемые молодежью, и рабочие места, на которых трудятся представители старших возрастов, как правило, не одни и те же. Но по демографической лесенке происходит перетекание кадров, и в целом повышение пенсионного возраста компенсирует недостаточность трудовых ресурсов. В то же время их нехватка одновременно снижает риски безработицы у лиц старших возрастов.

Но все это на макроуровне. Понятно, что в каждом отдельном регионе ситуация будет своя. Риски возможны, и нужен комплекс компенсаторных мер в отношении людей, которые подпадут под повышение пенсионного возраста и не будут иметь работы.

Что касается безработицы, то в целом по стране она и так низкая, и с повышением пенсионного возраста значимых рисков не прибавится. На макроуровне у нас есть расчеты, и мы подтверждаем, что безработица с повышением пенсионного возраста не увеличится. В отдельных регионах проблемы могут возникать, ведь страна у нас большая и разная, есть трудоизбыточные регионы, есть трудонедостаточные, но просчитать, как и что будет в каждом конкретном регионе, довольно сложно.

Понятно, что у каждого отдельного человека своя ситуация, своя судьба. Кто-то и сейчас до пенсии не работает, например, человек в 58 лет не имеет работы, но у него или у членов семьи есть другие источники дохода, и он просто ожидает 60 лет, чтобы получать пенсию.

Если же человек в 60 лет работает, то, скорее всего, и дальше продолжит трудиться на своем месте. В таком возрасте, как правило, работу уже не меняют. Бывает, по состоянию здоровья переходят на более легкую или поближе к дому, но в целом возможность сменить работу в этом возрасте более ограничена, чем в молодом.

Работодатели относятся к работникам старших возрастов по-разному. Если говорить про новые бизнесы, там бывают порой неформализованные корпоративные стандарты, предусматривающие увольнение лиц старшего возраста. С точки зрения бизнеса это, возможно, нормально, он действует исходя из соображений своей эффективности. Но нужен некий баланс между эффективностью и социальными факторами.

Если говорить про бюджетную сферу или крупные промышленные предприятия, то там человек, как правило, держится до пенсионного возраста. Его наступление тоже еще не основание для увольнения, но есть некий психологический момент, который его облегчает. У человека появляется постоянный доход, и работодатель имеет больше моральных оснований с ним расстаться. Это если работник не нужен, а если нужен, то работодатель и так заинтересован его оставить. Думаю, в бюджетных учреждениях людей будут оставлять, а в новых бизнес-организациях, сфере малого и среднего бизнеса могут возникнуть проблемы. Но Роструд будет с этим работать, главное, чтобы не в ущерб эффективности».

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