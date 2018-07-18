Депутаты рекомендуют не менять пенсионный возраст для представителей КМНС

Изменения в пенсионной системе могут ускорить отток населения из регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока России , считают депутаты профильного комитета Госдумы РФ

Вчера на заседании комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, депутаты задали интересовавшие их вопросы разработчикам законопроекта и высказали свои мнения. Большинство народных избранников считает, что изменения необходимы, но вариант предложенный правительством нужно серьезно дорабатывать, учитывая интересы северян.

— Все депутаты нашего комитета имеют особое мнение по этому поводу. Мы серьезно озабочены, к примеру, тем, что если за прошлый год из Дальневосточного федерального округа уехало более 17 тысяч жителей, то в этом году, только за четыре месяца, уехало уже пять тысяч человек. В Северо-Западном регионе похожая ситуация, пять тысяч северян уехало, — поясняет председатель комитета Николай Харитонов

— Я уверен, что и 19 числа развернется большой спор на эту тему, и я буду выступать от нашего комитета. Все, что прозвучало здесь, все предложения наших коллег мы обработаем. Для того, чтобы люди оставались, не уезжали с Севера, а приезжали туда, нужна мотивация. Поэтому, мы будем отчаянно отстаивать интересы северян, заверил Николай Харитонов.

Депутаты также указали на то, что увеличение возраста для получения социальной пенсии лицами из числа КМНС до 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин, не учитывает разницу между среднероссийской продолжительностью жизни и продолжительностью жизни коренных северян. В комитете уверены, что этой категории пенсионеров повышать пенсионный возраст нецелесообразно.

Отметим, 19 июля Госдума рассмотрит законопроект преобразованиях пенсионной системы в первом чтении. Более 70 регионов составили положительные отзывы о предстоящем пенсионном маневре и направили их законодателям.