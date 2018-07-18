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Минфин хочет разрешить юрлицам проводить часть валютных операций без использования счетов в банках
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Минфин хочет разрешить юрлицам проводить часть валютных операций без использования счетов в банках 

Банки.ру 12 часов назад
Минфин РФ предлагает разрешить юридическим лицам проводить отдельные валютные операции без использования счетов в уполномоченных российских банках. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Целью документа ведомство называет «устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования».
В Минфине добавили, что на текущий момент у юридических лиц — резидентов отсутствует возможность осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках отдельных валютных операций (по компенсации сумм НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕЭС, при оплате и (или) возмещении расходов физических лиц, связанных со служебными командировками и др.).
Дата окончания публичного обсуждения — 7 августа 2018 года. Планируется, что инициатива вступит в силу в декабре 2019-го.
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