Минфин разрешит компаниям проводить часть валютных операций без использования счетов в банках

Минфин начал разрабатывать законопроект, которым предлагается разрешить компаниям-резидентам проводить часть валютных операций без использования банковских счетов. Это следует из уведомления о начале разработки законопроекта о внесении изменений в статьи 9 и 14 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Краткое описание проблемы: отсутствие возможности для юридических лиц — резидентов осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках отдельных валютных операций (по компенсации сумм НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕЭС, при оплате и (или) возмещении расходов физических лиц, связанных со служебными командировками и др.», — отмечается в уведомлении.

Целью поправок является устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования. Ожидается, что законопроект вступит в силу в декабре 2019 года.