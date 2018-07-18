Ещё
Минфин разрешит компаниям проводить часть валютных операций без использования счетов в банках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин разрешит компаниям проводить часть валютных операций без использования счетов в банках 

Rambler News Service 12 часов назад
Минфин начал разрабатывать законопроект, которым предлагается разрешить компаниям-резидентам проводить часть валютных операций без использования банковских счетов. Это следует из уведомления о начале разработки законопроекта о внесении изменений в статьи 9 и 14 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Краткое описание проблемы: отсутствие возможности для юридических лиц — резидентов осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках отдельных валютных операций (по компенсации сумм НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕЭС, при оплате и (или) возмещении расходов физических лиц, связанных со служебными командировками и др.», — отмечается в уведомлении.
Целью поправок является устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования. Ожидается, что законопроект вступит в силу в декабре 2019 года.
Rambler News Service: последние новости
Реальные располагаемые доходы россиян в июне выросли на 10% в сравнении с маем Минтруд: размер пенсий к 2024 году может вдвое превысить прожиточный минимум Депутаты Нижегородской области поддержали повышение пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бегут с Дальнего Востока283
Российский певец покончил с собой115
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россия пошла против решения США5
Греция парировала выпад России393
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение