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Наибольшие темпы роста числа ипотечных кредитов зафиксированы в Карелии, Калининградской и Псковской областях
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Наибольшие темпы роста числа ипотечных кредитов зафиксированы в Карелии, Калининградской и Псковской областях 

Псковская губерния 1 час назад
В Петербурге за шесть месяцев 2018 года было выдано свыше 22 000 жилищных кредитов на сумму более 55 млрд рублей, сообщает сайт «Недвижимость и строительство Петербурга». По информации экспертов, в связи с ростом спроса центры ипотечного кредитования Северо-Запада начинают переходить на ежедневный режим работы. Объём предоставленной ипотеки в СЗФО вырос на 63 процента по сравнению с первым полугодием 2017-го и составил около 92 млрд рублей. Количество оформленных займов увеличилось на 47 процентов, причём быстрее всего выдача росла в Карелии, Калининградской и Псковской областях. Всего клиенты Сбербанка приобрели 45 900 объектов недвижимости. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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