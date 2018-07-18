Наибольшие темпы роста числа ипотечных кредитов зафиксированы в Карелии, Калининградской и Псковской областях 

Псковская губерния: последние новости

Елена Бибикова предложила смягчить увеличение пенсионного возраста для женщин

Псковская область заняла 76 место в России по размеру заработной платы

Член избиркома Псковской области получил заказ от комиссии на печать и размещение агитрекламы