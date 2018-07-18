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Более 45 млн рублей предусмотрели на освещение деятельности депутатов приморского парламента в 2019 году
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Более 45 млн рублей предусмотрели на освещение деятельности депутатов приморского парламента в 2019 году 

Prim.News 1 час назад
В целом расходы на парламент планируются на уровне 550 млн рублей.
Расходы на освещение деятельности депутатов Законодательного собрания Приморского края и самого Законодательного собрания Приморского края на 2019 года запланированы в размере более 45 млн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления «Об утверждении сметы расходов Законодательного собрания Приморского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
В частности, расходы на осуществление расчетов с теле— и радиокомпаниями за оказанные информационные услуги запланированы в объеме 12679 тыс. рублей, а расходы на оплату информационных услуг, выполняемых печатными средствами массовой информации и издательствами, — 23321 тыс. рублей.
«Данным проектом постановления предлагается утвердить расходы на обеспечение деятельности Законодательного собрания Приморского края на 2019 год в сумме 548378 тыс. рублей, на 2020 год — 565905 тыс. рублей, на 2021 год — 581472 тыс. рублей», — говорится в документе.
В частности, по коду «Заработная плата» запланированы расходы в объеме 303101 тыс. рублей. Это расходы по оплате труда председателя, депутатов и работников Законодательного собрания Приморского края, а также помощников депутатов, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законодательством Приморского края о государственной гражданской службе и государственных должностях Приморского края.
По коду 212 «Прочие выплаты» запланированы расходы в объеме 7720 тыс. рублей. На данный код относятся расходы по оплате дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных условиями служебных контрактов и трудовых договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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