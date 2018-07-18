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Жителям Среднего Урала предрекли рост зарплат
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Жителям Среднего Урала предрекли рост зарплат 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В июле-августе зарплаты россиян вырастут на 4-5% и выше. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
По данным аналитиков, рост зарплат граждан РФ будет продолжаться до конца текущего года и возможно в 2019 году.
Ожидается, что больше других потяжелеют «кошельки» жителей Дагестана, Крыма, Сахи (Якутия) , Севастополя, Амурской, Астраханской, Белгородской и Свердловской областей, а также Алтайского и Краснодарского края, передает "Уралинформбюро".
Ранее были опубликованы результаты исследования компании HeadHunter, согласно которым рост зарплат в уральских компаниях в 2018 году остановился.
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