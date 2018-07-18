Жителям Среднего Урала предрекли рост зарплат

В июле-августе зарплаты россиян вырастут на 4-5% и выше. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ

По данным аналитиков, рост зарплат граждан РФ будет продолжаться до конца текущего года и возможно в 2019 году.

Ранее были опубликованы результаты исследования компании HeadHunter, согласно которым рост зарплат в уральских компаниях в 2018 году остановился.