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На Ставрополье снижена тарифы на вывоз мусора
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На Ставрополье снижена тарифы на вывоз мусора 

«Это Кавказ» 13 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Предельные тарифы на вывоз мусора снижены для региональных операторов Ставрополья. В ближайшее время будут пересмотрены тарифы на вывоз мусора для населения.
«Ожидается, что в ближайшее время региональные операторы соответственно пересмотрят размер платы для населения и юридических лиц», — сообщили ТАСС МинЖКХ региона.
«Благодаря уменьшению с июня в семь раз федеральной ставки за негативное воздействие на окружающую среду — одной из составляющих тарифа, РТК утвердила новые предельные тарифы, снижение составило 31 — 64 рубля за кубометр», — сообщил председатель региональной тарифной комиссии края Сергей Губский.
По данным РТК Ставрополья, с 1 июля рост тарифов ЖКХ для ставропольцев увеличился в среднем на 3,5% (в 2017 году рост составил 3,7%, а в 2016 — 4,2%). При этом комиссия провела экспертизу и исключила необоснованные расходы в объеме 8,1 миллиарда рублей. Квитанции с рассчтами по новым тарифам жители края получат в августе.
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