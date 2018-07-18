На Ставрополье снижена тарифы на вывоз мусора

Предельные тарифы на вывоз мусора снижены для региональных операторов Ставрополья . В ближайшее время будут пересмотрены тарифы на вывоз мусора для населения.

«Ожидается, что в ближайшее время региональные операторы соответственно пересмотрят размер платы для населения и юридических лиц», — сообщили ТАСС МинЖКХ региона.

«Благодаря уменьшению с июня в семь раз федеральной ставки за негативное воздействие на окружающую среду — одной из составляющих тарифа, РТК утвердила новые предельные тарифы, снижение составило 31 — 64 рубля за кубометр», — сообщил председатель региональной тарифной комиссии края Сергей Губский.

По данным РТК Ставрополья, с 1 июля рост тарифов ЖКХ для ставропольцев увеличился в среднем на 3,5% (в 2017 году рост составил 3,7%, а в 2016 — 4,2%). При этом комиссия провела экспертизу и исключила необоснованные расходы в объеме 8,1 миллиарда рублей. Квитанции с рассчтами по новым тарифам жители края получат в августе.