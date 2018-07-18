В Удмуртии 157 семей подали заявления на получение выплат из маткапитала

Ижевск. Удмуртия . 157 семей из Удмуртии подали заявления на получение выплат из средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.

С начала 2018 года этим семьям перечислили более 16 млн 742 тыс. рублей. Напомним, размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей, и он полагается семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, необходимо взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина (в Удмуртской Республике это 14 202 рубля), необходимо идти в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства, чтобы подать заявление на ежемесячную выплату, которая составит 8 964 рубля.