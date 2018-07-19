ПФР напомнил, как можно узнать о своих накоплениях на пенсию

Московское отделение ПФР напоминает, что сейчас у россиян есть несколько способов контролировать свои накопления на пенсию.

Во-первых, узнать об их состоянии можно, воспользовавшись сайтом Фонда. В соответствующем разделе можно уточнить, какая из пенсий формируется на счету гражданина: только страховая или страховая и накопительная; какой страховщик заведует средствами и сколько их уже скопилось. Если деньгами гражданина управляет Пенсионный фонд, то можно увидеть результаты их вложения. Если деньгами заведует НПФ, то за этими сведениями придется обратиться к специалистам своего фонда.

Во-вторых, можно воспользоваться порталом Госуслуг. Третий способ — мобильное приложение ПФР, доступное для самых популярных платформ мобильных устройств. С его помощью можно получить актуальную информацию по всем связанным с пенсией вопросам.

В качестве четвертого способа специалисты ПФР называют личный визит с паспортом и СНИЛСом в свое отделение Фонда или в МФЦ.

Ведомство напоминает, что без потерь можно переходить из фонда в фонд не чаще чем раз в пять лет. В ином случае доход от инвестиций граждане могут потерять.