Миллиарды на экспорт. Почему Россия платит пенсии жителям других стран?

В правительстве утверждают, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно — таковы экономические реалии. В противном случае, если не увеличить возраст выхода на пенсию (до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин), через несколько лет количество пенсионеров обгонит количество работающих граждан. А это огромная нагрузка на бюджет. Зато повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер выплат, обещают политики. К 2024 году пенсия может вырасти до двух прожиточных минимумов.

Несмотря на то что бюджет Пенсионного фонда хронически дефицитен и государство выделяет средства из федерального бюджета на выплаты россиянам, наша страна перечисляет миллиарды рублей на пенсии жителям других стран. В прошлом году на это было потрачено 41,5 миллиарда рублей (это на 7,2% больше, чем в 2016 году), говорится в отчете ПФР. Почему Россия платит пенсии людям, которые не живут в нашей стране, разбирался «Шторм».

Пенсионный фонд России выплачивает пенсии жителям 129 стран мира. По последним данным ПФР, таких насчитывается 307 тысяч человек. Больше всего получателей российских пенсий в Германии — 101,4 тысячи человек. На втором месте — Израиль (41,4 тысячи человек), на третьем — Абхазия (32,9 тысячи человек). Российские пенсии получают 24,6 тысячи жителей Латвии , 24,3 тысячи жителей Белоруссии , 21,8 тысячи жителей США. Остальные 60,6 тысячи человек — жители других стран.

Часть проживающих за границей получают российские пенсии на территории России — деньги начисляются на их банковский счет или на счет по доверенности. Таким образом, пенсии получают 162,7 тысячи человек (в прошлом году им было перечислено 25 миллиардов рублей). Оставшиеся 144,3 тысячи человек получают выплаты в виде перевода за границу, в иностранной валюте (на эти выплаты в прошлом году было потрачено 16,5 миллиарда рублей).

Средний годовой размер пенсии, которую получали проживающие за границей, составил 135,2 тысячи рублей (2,3 тысячи долларов), или 11,3 тысячи рублей в месяц. Российские пенсионеры получают больше — в среднем по 13,8 тысячи рублей в месяц.

Почему Россия содержит жителей других стран?

Выплаты, которые получают проживающие за пределами России пенсионеры, положены им за то, что они работали в СССР/России и получили необходимый стаж. По закону они имеют право на трудовую пенсию, как и те, кто проживает в России. По словам аналитика консультационного центра «Эшфорд» Роберта Алояна, отобрать эту право у человека только потому, что он переехал в другую страну, нельзя. Если только тот сам не откажется.

«Это могут быть как граждане иностранных государств, так и лица без гражданства. Главное, что они легально получили право на постоянное или временное жительство в России. Норма касается заключивших трудовой контракт в России, который действует не менее шести месяцев в течение года. Тогда работник может рассчитывать на социальные пособия. А для пенсии по старости, согласно нормам нынешнего законодательства, иностранному гражданину нужно прожить постоянно в России не менее 15 лет (периоды проживания могут суммироваться), иметь трудовой стаж не менее девяти лет и ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент. — Примеч. «Шторма») — не менее 13,8 балла», — добавляет Петр Пушкарев из ГК TeleTrade.

Взносы, которые за этих людей платил их работодатель, поступают во внебюджетные фонды, в том числе и в Пенсионный фонд, и это такие же деньги, как деньги граждан России.

Единственное различие, по словам юриста НЮС «Амулекс» Веры Запорожец, — проживающие за рубежом получатели российской пенсии каждый год должны предоставлять документ, подтверждающий, что они живы.

«Россия — участник Европейской социальной хартии от 1996 года, которая и обеспечивает гражданам разных стран их права, если они переезжают на жительство в другое государств, хотя для уточнения прав иностранных граждан предусматривается заключение межгосударственных соглашений. Российские граждане имеют похожие права на пенсионное обеспечение, если переезжают на жительство за границу», — добавляет Пушкарев.

По мнению экспертов, сумма в 41 с лишним миллиардов рублей на выплаты проживающим за рубежом бывшим работникам российских предприятий — небольшая. ПФР «набирает» ее за 10 дней. А вот неисполнение обязательств перед иностранными пенсионерами может обойтись существенно дороже, предупреждает Алоян.

«Конечно, 41 миллиард рублей не является для Пенсионного фонда сколько-нибудь заметной и критичной суммой: весь бюджет Пенсионного фонда за 2017 год составил 6,9 триллиона рублей. То есть суммы выплат из Пенсионного фонда заслужившим это своим трудом в России иностранным гражданам (в том числе и гражданам государств бывшего СССР) укладываются в 0,7% от общего бюджета фонда», — подчеркивает Пушкарев.

…но повышение пенсионного возраста все равно не поможет

Тем не менее опрошенные «Штормом» эксперты скептически относятся к повышению пенсионного возраста в России. Роберт Алоян утверждает, что ни одно государство, где возраст выхода на пенсию был поднят, не может похвастаться хорошими результатами. А размер обязательств растет все быстрее.

«Только постоянное печатание денег пока спасает эти государства от банкротств, а не «эффективное» управление или изменение структуры экономики, поэтому пример с экономией подобным образом лучше изучать на других гражданах. Демографические проблемы уже в ближайшее время выйдут на первое место, и опасения правительства понятны, но решить вопрос с помощью подкрутки фискальных методов — неэффективная мера из-за массы проблем в будущем по другим направлениям. Для удержания пенсий на том же уровне (!) требуется, чтобы теневая экономика снизилась до размеров статистической погрешности, налоги платили все, кто должен», — уверен он.

С ним соглашается Петр Пушкарев. Эксперт полагает, что главный резерв возможностей для российских властей заключается в увеличении налоговых поступлений.

«Было бы полезно провести в нескольких регионах эксперимент, например, с резким уменьшением процента социальных налогов с фонда зарплаты — с нынешних 30% до 20% или еще более радикально до 15% — и с одновременным увеличением НДС с нынешних 20% еще на 3-4%. И посмотреть, увеличатся ли суммарные поступления, что вполне возможно, так как, помимо роста налога за счет НДС, у работодателей появится мотив вывести из тени зарплаты, особенно если за этими вопросами параллельно усилить контроль и дополнительно простимулировать работодателей. Если в результате двух-трехлетнего эксперимента окажется, что механизм работает, то возможно, что и не придется поднимать пенсионный возраст, а бюджет и так получит дополнительно необходимые суммы», — резюмирует он.