В Самаре собрали 102 тысячи подписей против повышения пенсионного возраста

Противники повышения пенсионного возраста провели несколько митингов

Федерация профсоюзов Самарской области выступила против новой социальной реформы. Ее члены просят Государственную думу не повышать пенсионный возраст. Об этом сообщил председатель организации Павел Ожередов.

По его словам, члены профсоюза считают, что прежде, чем принимать пенсионную реформу, нужно улучшить качество медицины, создать понятный механизм начисления пенсий, ликвидировать «серые» зарплаты.

Инициатором пенсионной реформы, вызвавшей большой резонанс в обществе, стало Правительство России . Дмитрий Медведев предложил поднять возрастную планку для российских пенсионеров. Если сейчас женщины работают до 55 лет, а мужчины до 60 лет, то в ближайшие годы им хотят прибавить 8 и 5 лет соответственно. Реформу планируют проводить поэтапно: в 2020 году на пенсию смогут уйти мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины, родившиеся в 1964-м. К 2022 году планку поднимут еще на год — до 62 и 57 соответственно.

Посмотрите видеоопрос 63.ru, чтобы узнать, как к реформе относятся жители Самары. В конце июня противники инициативы провели митинг в областной столице.

Тем не менее, депутаты губернской думы решили поддержать законопроект. Сейчас противники реформы готовятся к новым акциям протеста.