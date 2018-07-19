До второго чтения: пенсионную реформу разберут на детали

Рассмотрение Госдумой в первом чтении законопроекта по пенсиям фиксирует целесообразность изменений в этой системе, а также запускает процесс широкого обсуждения закона. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказали эксперты.

Проект закона об изменениях в пенсионном законодательстве одобрен Госдумой в первом чтении. В первом чтении принимаются базисные установки, рассмотрение содержательной части идет во втором чтении. Законопроект будет рассматриваться и прорабатываться без спешки — парламент, в отличие от традиционных 30 дней, выделил, по словам спикера Вячеслава Володина, более двух месяцев для дальнейшего обсуждения.

Напомним, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется со следующего года.

Серьезный анализ

Сейчас принят в большей степени рамочный документ, больших обсуждений не проводилось, а перед вторым чтением и должно состояться обсуждение, уже с конкретными предложениями, говорит председатель Центрального Совета Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи», член Центрального штаба ОНФ Юлия Оглоблина.

"Первое чтение — это как бы фиксация необходимости подобного закона как такового. Ко второму чтению в Думе должны провести широкое обсуждение, и я уверена, будет проведен серьезный анализ", — сказала эксперт, отметив, что главное — чтобы людям было понятно, чего ждать, что им предлагается.

Сами изменения Юлия Оглоблина считает целесообразными и назревшими.

"До того, как эта тема не возникла, я о пенсиях не задумывалась. Мне 28 лет, и вроде бы можно об этом пока не размышлять. Но изучив законопроект, обоснования, я понимаю, что это реалии сегодняшней жизни — трудоспособных становится меньше, а количество пенсионеров растет. Соответственно, как повысить пенсии неработающим? Мне же хочется, когда я все-таки дойду до пенсии, чтобы она была достойной — чтобы можно было и отдыхать, и внукам помогать. И здесь я вижу целесообразность этой реформы, изменения нужны, увеличение пенсионного возраста актуально. Более того, изучая проект, я выяснила, что многие страны СНГ уже подняли пенсионный возраст, а мы тянули до последнего", — сказала Оглоблина.

Не нужно спешить

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин «крайне позитивно» оценивает отсутствие спешки и корректность в подходе к этому вопросу: «Следует учесть все замечания, пожелания, что-то принять, что-то нет».

"И совершенно очевидно, что повышение пенсионного возраста зря назвали реформой. Те, кто сейчас кричит о том, что несправедливо повышать пенсионный возраст, сами когда-то возмущались некорректной пенсионной системой. Так почему бы не воспользоваться этим случаем, внесением законопроекта, и не сделать полноценную пенсионную реформу?", — сказал эксперт.

По итогам обсуждения законопроекта, которое, скорей всего, будет насыщенным, необходим взвешенный, корректный и социальный документ, который подпишет президент, отметил Алексей Мухин, высказав предположение, что «другого документа президент, судя по всему, не подпишет».

Изменения в системе дадут рост самих пенсий. К 2024 году соотношение пенсии неработающего пенсионера достигнет 200% прожиточного минимума пенсионера, сказал в ГД глава Минтруда Максим Топилин . По его словам, сейчас оно составляет 163–164%.