Что говорили о предстоящей пенсионной реформе в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июля 2018 года Госдума РФ рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Внесенный правительством РФ документ предусматривает увеличение пенсионного возраста в России с 60 и 55 лет для мужчин и женщин до 65 и 63 лет соответственно.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний российских политических и общественных деятелей о готовящейся реформе, ее целях и предполагаемых результатах.

"Ключевая задача, которая поставлена президентом, — повысить пенсии. Мы должны их увеличивать темпами выше инфляции, вне зависимости от внешних обстоятельств и внутренних проблем. Но демографическая ситуация такова, что доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. С каждым годом этот дисбаланс будет только расти — и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства. Чтобы этого не произошло, мы должны принять дополнительные меры. Только так мы сможем обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам, причем на долгосрочный период" (на заседании правительства 14 июня 2018 года).

"Многие говорят: давайте до 2030 года вот эти изменения (повышение пенсионного возраста — прим. ТАСС-ДОСЬЕ) еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 году у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную" (в интервью в программе «Познер» на Первом канале 15 июля 2018 года).

"Все те решения, которые принимаются, ставят своей целью увеличение пенсионного обеспечения в долгосрочной перспективе. В первые годы мы не получим каких-то значимых существенных плюсов по наполнению пенсионной системы, но постепенно, по мере движения вправо ресурсы пенсионной системы будут накапливаться. Соответственно, это будет давать нам возможность увеличивать пенсии больше, чем это происходило и в предыдущие годы, и чем это будет происходить в первые годы" (на пресс-конференции 14 июня 2018 года).

Министр труда и социальных отношений Максим Топилин

"Главной целью данного законопроекта является серьезное увеличение среднего размера пенсий неработающих пенсионеров. Мы исходим из этого, что в результате таких решений мы сможем выйти на траекторию в одну тысячу в год. В противном случае, случае иных сценариев мы сможем лишь удерживать уровень пенсионного обеспечения на уровне поддержания средних размеров выше инфляции, при этом среднее отношение к прожиточному минимуму будет сокращаться" (на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 16 июля 2018 года).

"Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность… Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина 55 лет в менталитете народном считается уже сейчас женщиной молодой, или, так скажем, средних лет, но ближе к молодому возрасту. И мужчина 60-летний, он не представляется списанным с точки зрения своей активной деятельности" (комментарий журналистам 25 июня 2018 года).

"Дискуссия по возрасту выхода граждан РФ на пенсию идет с 2000-х годов, в последние три года она была особенно активной, и многие из предложений, звучавших на парламентских, общественных площадках, были учтены правительством. Шоковой терапии не будет. Решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать. В каждом субъекте должны организовать обсуждение, а главное — разъяснение людям, как будет происходить реформа, кого она затронет" (в беседе с журналистами 14 июня 2018 года).

"Мы считаем, что реформа необходима. Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий. Мы этого допустить не можем" (в беседе с журналистами 15 июня 2018 года).

"Ни одного весомого аргумента в пользу этой варварской операции ни правительство, ни "Единая Россия" не привели. Циничен и сам закон, и способ его внесения. Он появился в дни начала чемпионата мира по футболу. Авторы позорной инициативы прикрылись удивительным спортивным праздником. Закон внесли в Госдуму летом, в конце парламентской сессии… Повышение пенсионного возраста — фактор ужесточения социально-экономического курса и дестабилизации обстановки в стране" (доклад на пленуме ЦК КПРФ 30 июня 2018 года).

"Большинство наших граждан недовольно перспективами повышения пенсионного возраста… Поэтому мы инициативу поддерживать не хотим. Но вместе с тем нужно объяснять избирателям, что в перспективе это все равно неизбежно" (в личном Telegram-канале 14 июня 2018 года).

" [Внесенный в Госдуму] проект закона, предусматривающий повышение пенсионного возраста, является губительным для страны… Партия «Справедливая Россия» предлагает альтернативное решение — проект закона «О страховой пенсионной системе в Российской Федерации», в котором размер пенсии будет зависеть только от трудового стажа работника и размера заработной платы (без ограничений), будут сохранены все нестраховые и льготные периоды трудовой деятельности (служба в армии, учеба в институте, отпуск по уходу за ребенком, вредные условия труда, работа в условиях Крайнего Севера и т. д.), введен запрет на повышение пенсионного возраста на период до 2030 года" (в официальном заявлении 19 июня 2018 года).

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков