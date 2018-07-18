«Главстрой-СПб» и банк «Союз» запустили программу кредитования на покупку парковочных мест

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Панорама 360» в Адмиралтейском районе с привлечением кредитных средств банка «Союз»

По условиям совместной программы ставка кредитования составляет от 13,9% годовых.

В рамках партнерского соглашения «Главстрой-СПб» и банка «Союз» денежные средства на приобретение парковочных мест предоставляются на срок до 7 лет. Размер кредита — от 50 000 до 800 000 рублей. Обеспечение по кредиту не предусмотрено. Ставка кредитования — от 13,9% годовых при наличии страхования жизни и здоровья.

Клиенты компании могут купить машино-места в подземных автостоянках, расположенных в строящихся и сданных в эксплуатацию корпусах жилых комплексов «Главстрой-СПб». Так, стоимость индивидуального парковочного места в паркинге ЖК «Северная долина» в Выборгском районе начинается от 199 500 рублей, стандартного — от 399 000 рублей, семейного — от 499 000 рублей. При сумме кредита в 399 000 рублей, предоставленного на 7 лет, размер ежемесячного платежа составит всего 7 456 рублей.

Подземные паркинги «Главстрой-СПб» оборудованы системами контроля управления доступа, охраны и видеонаблюдения, а также автоматическими системами вентиляции, пожаротушения, дымоудаления. Все эти опции защищают транспортное средство от угона, механических повреждений и климатических воздействий разного рода.