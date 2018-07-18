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«Главстрой-СПб» и банк «Союз» запустили программу кредитования на покупку парковочных мест
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«Главстрой-СПб» и банк «Союз» запустили программу кредитования на покупку парковочных мест 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Панорама 360» в Адмиралтейском районе с привлечением кредитных средств банка «Союз».
По условиям совместной программы ставка кредитования составляет от 13,9% годовых.
В рамках партнерского соглашения «Главстрой-СПб» и банка «Союз» денежные средства на приобретение парковочных мест предоставляются на срок до 7 лет. Размер кредита — от 50 000 до 800 000 рублей. Обеспечение по кредиту не предусмотрено. Ставка кредитования — от 13,9% годовых при наличии страхования жизни и здоровья.
Клиенты компании могут купить машино-места в подземных автостоянках, расположенных в строящихся и сданных в эксплуатацию корпусах жилых комплексов «Главстрой-СПб». Так, стоимость индивидуального парковочного места в паркинге ЖК «Северная долина» в Выборгском районе начинается от 199 500 рублей, стандартного — от 399 000 рублей, семейного — от 499 000 рублей. При сумме кредита в 399 000 рублей, предоставленного на 7 лет, размер ежемесячного платежа составит всего 7 456 рублей.
Подземные паркинги «Главстрой-СПб» оборудованы системами контроля управления доступа, охраны и видеонаблюдения, а также автоматическими системами вентиляции, пожаротушения, дымоудаления. Все эти опции защищают транспортное средство от угона, механических повреждений и климатических воздействий разного рода.
ЖК «Северная долина» в Выборгском районе — один из крупнейших проектов комплексного освоения территорий в Санкт-Петербурге. В эксплуатацию введены 10 очередей общей площадью более 2 млн кв. м. ЖК рассчитан на 80 тыс. жителей.
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