Льгота рубль бережет: как регионы компенсируют жителям повышение тарифов на услуги ЖКХ

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Увеличение тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2018 года фактически не затронет малоимущих граждан, расходы которых компенсируют существующие субсидии на оплату коммунальных услуг и льготы, считают опрошенные ТАСС эксперты, занимающиеся анализом ситуации в сфере ЖКХ, и представители региональных органов власти.

При этом эксперты не исключают, что из-за увеличения расходов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за получением субсидий и льгот может обратиться больше людей.

Сейчас, по данным мониторинга экономической ситуации в 2017 году в России, подготовленного экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), субсидии на оплату коммунальных услуг получает каждый 20-й житель страны, а льготы на ЖКУ — каждый четвертый россиянин.

О том, как регионы компенсируют гражданам повышение тарифов ЖКХ, и где в стране меньше тратят из семейного бюджета на оплату коммунальных услуг, — в материале ТАСС.

Субсидии на оплату ЖКУ Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк считает, что малоимущие семьи от повышения тарифов сильно не пострадают. «Социальных льгот, которые существуют на данный момент, достаточно для того, чтобы поддерживать граждан, в том числе малоимущих, и снизить негативные последствия от повышения тарифов», — сказала она.

Одной наиболее действенных мер поддержки, которые позволят снизить возросшую нагрузку на население, эксперты считают субсидию на оплату коммунальных платежей — так называемую коммунальную субсидию. Благодаря ей людям фактически возвращается часть прямых затрат на услуги ЖКХ, если они превышают определенную долю от совокупного дохода семьи.

Поэтому заместитель генерального директора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Эржена Дондупова называет субсидии наиболее эффективной мерой, так как они позволяют оказывать адресную поддержку населению — помогать действительно нуждающимся гражданам. При этом генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что повышение тарифов на услуги ЖКХ может привести к увеличению числа получателей субсидий, и отмечает, что расходы региональных бюджетов на выплату этой льготы могут вырасти.

Как отмечает Бурдяк, обычно субсидии выдаются, если семья тратит на оплату услуг ЖКХ от 10% до 22% своего дохода — процент зависит от конкретного региона. Если региональные власти хотят сократить нагрузку на семьи на оплату коммунальных услуг — они снижают планку. Но позволить себе это могут только обеспеченные регионы, так как компенсировать расходы нужно из регионального бюджета.

Например, в Москве максимально допустимый объем расходов на коммунальные услуги остается на уровне 10% от доходов семьи — это один из самых низких показателей в стране. В Санкт-Петербурге Ленинградской области семьи тратят на оплату ЖКХ не более 14% доходов, расходы выше этого показателя дают право получить субсидию. В Якутии , где отопительный сезон длится девять месяцев, а расходы на коммунальные услуги выше среднероссийских, этот показатель составляет 15%.

Кемеровской области семьи, чей доход ниже прожиточного минимума, тратят на оплату услуг ЖКХ не более 5% от дохода. Однако если бюджет семьи превышает три прожиточных минимума, то максимальный уровень расходов на ЖКХ может составить 22%, сообщили ТАСС в департаменте социальной защиты населения региона.

Поддержать льготами

Еще одной мерой поддержки остаются социальные льготы на оплату коммунальных услуг. Такие льготы могут получить многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды — так называемые социально уязвимые категории граждан.

В большинстве регионов льготы предоставляются в виде денежной выплаты, которая рассчитывается индивидуально. Некоторые льготы работают по принципу скидки и позволяют платить только часть от начисленной за услуги суммы.

Как пояснила ТАСС Александра Бурдяк, некоторые услуги, потребляемые конкретной семьей, могут не входить в перечень льгот — например, скидку на телефон, телевизионную антенну, вывоз мусора получает только часть льготников. Иногда набор преференций объясняется спецификой территории. «Например, в сельской местности не может предоставляться льгота на водоотведение, просто потому что его там нет», — добавила эксперт.

В некоторых регионах в сельской местности предусмотрены дополнительные выплаты на ЖКУ для учителей, врачей и ветеринаров. Компенсации на капитальный ремонт положены лицам старше 70 лет.

Муниципалитеты могут установить дополнительные льготы, чтобы поддержать малоимущих или нуждающихся, поэтому они могут значительно различаться даже внутри одного региона.

По словам исполнительного директора национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, льготы выплачиваются вне зависимости от нуждаемости, однако в отдельных субъектах необходимо выбирать одну или несколько льгот из списка возможных.

Сдерживание роста тарифов

В некоторых регионах реальная стоимость услуг гораздо выше того уровня, который может оплачивать население. В этом случае помимо льгот и субсидий, также применяются меры по сдерживанию роста тарифов ЖКХ.

Как отмечает Бурдяк, это актуально для северных регионов, где расходы на отопление и подогрев воды гораздо выше, чем в среднем по России . Для того чтобы снизить нагрузку на население, власти субъектов компенсируют коммунальным компаниям часть расходов. Тарифы, которые устанавливаются в этом случае, не являются экономически обоснованными, однако позволяют поддержать население.

Так, министр ЖКХ и энергетики Якутии Данил Саввинов сообщил ТАСС, что региональные власти оплачивают коммунальным компаниям от 7 до 70% стоимости региональных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"В среднем по республике население оплачивает только 30% от фактической стоимости расходов на ЖКУ. Самый высокий уровень субсидирования, конечно, в северных районах", — сказал он, отметив, что в этом году расходы госбюджета региона на эти цели составят около 19 млрд рублей.

Подобные меры приняло и правительство Коми, которое дополнительно выделило 270 млн рублей из республиканского бюджета на компенсацию коммунальным предприятиям части стоимости отопления, водоснабжения и других услуг ЖКХ. По словам представителей министерства энергетики, ЖКХ и тарифов региона, эта мера позволила сдержать рост тарифов на коммунальные услуги, так что их рост не превысил 4% — среднего значения по стране.

Рост тарифов

Коммунальные тарифы в России с 2013 года по постановлению правительства индексируются с 1 июля раз в год для того, чтобы сдерживать инфляцию. Последний раз тарифы на коммунальные услуги в России были изменены 1 июля 2018 года, рост составил в среднем 4%.