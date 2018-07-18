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Названы регионы, где максимально вырастут зарплаты
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Названы регионы, где максимально вырастут зарплаты 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Рост российской экономики в ближайшие месяцы продолжится, зарплаты россиян по-прежнему будут расти, утверждают эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
По данным аналитиков, потребительская активность в России остается на высоком уровне практически по всей линейке товаров и услуг для населения. А это свидетельство того, что население готово тратить деньги не только на товары первой необходимости, но и длительного пользования.
"Мы ожидаем роста реальной заработной платы в июле-августе на уровне около 4-5% и выше", — отмечают эксперты Финансового университета.
По их мнению, больше всего зарплаты вырастут у жителей Якутии, Крыма, Амурской, Астраханской, Белгородской, Свердловской областей, Краснодарского и Алтайского краев, Дагестана и города Севастополя. Что касается южных регионов, то рост доходов вполне объясним сезонной туристической активностью.
Однако, как отмечают в Финансовом университете, позитивные тенденции по росту реальных зарплат в России продолжится как минимум до конца этого года, и скорее всего и в 2019 году.
Впрочем, рост зарплат может всколыхнуть и инфляцию. В конце 2018 года месячное значение Индекса потребительских цен может превысить 5%, считают эксперты.
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