Названы регионы, где максимально вырастут зарплаты

Рост российской экономики в ближайшие месяцы продолжится, зарплаты россиян по-прежнему будут расти, утверждают эксперты Финансового университета при правительстве РФ

По данным аналитиков, потребительская активность в России остается на высоком уровне практически по всей линейке товаров и услуг для населения. А это свидетельство того, что население готово тратить деньги не только на товары первой необходимости, но и длительного пользования.

"Мы ожидаем роста реальной заработной платы в июле-августе на уровне около 4-5% и выше", — отмечают эксперты Финансового университета.

По их мнению, больше всего зарплаты вырастут у жителей Якутии Крыма , Амурской, Астраханской, Белгородской, Свердловской областей, Краснодарского и Алтайского краев, Дагестана города Севастополя . Что касается южных регионов, то рост доходов вполне объясним сезонной туристической активностью.

Однако, как отмечают в Финансовом университете, позитивные тенденции по росту реальных зарплат в России продолжится как минимум до конца этого года, и скорее всего и в 2019 году.

Впрочем, рост зарплат может всколыхнуть и инфляцию. В конце 2018 года месячное значение Индекса потребительских цен может превысить 5%, считают эксперты.