Volkswagen Polo. Инновационным быть выгодно 

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Официальный дилер Volkswagen «Автономия»
Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.
www.vw-autonomy.ru *Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Polo по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн руб. при предоставлении полного пакета документов, и до 1,5 млн руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 36 мес. (полный пакет документов) 6,5% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 20% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. Процентная ставка (два документа) при сроке от 12 до 36 мес. — 8,5% при ПВ от 20% и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит (полный пакет документов) 13,7%, процентная ставка (два документа) 14,5%. Обеспечение по кредиту залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.07.2018 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.