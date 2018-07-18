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Volkswagen Polo. Инновационным быть выгодно
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Volkswagen Polo. Инновационным быть выгодно 

Wroom.ru 14 часов назад
Фото: Wroom.ru
Ваши глаза вас не обманывают, Volkswagen Polo действительно настолько хорош, насколько вам показалось с первого взгляда. Как снаружи, так и внутри.
Новые технологии у вас на службе. Polo предлагает целый арсенал технических решений для вашей безопасности и комфорта. Ощутите преимущества передовой технологии уже с первых минут за рулем Volkswagen Polo.
До 31 июля приобретайте автомобили Volkswagen Polo в дилерском центре «Автономия» на специальных условиях кредитования  6,5%. *
Узнайте больше о новом Volkswagen Polo и условиях его приобретения в кредит у специалистов дилерского центра «Автономия» по телефону +7 (495) 256-24-58  Заказать обратный звонок
Официальный дилер Volkswagen «Автономия»
Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.
www.vw-autonomy.ru  *Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Polo по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита  рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн руб. при предоставлении полного пакета документов, и до 1,5 млн руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 36 мес. (полный пакет документов)  6,5% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 20% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. Процентная ставка (два документа) при сроке от 12 до 36 мес. — 8,5% при ПВ от 20% и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит (полный пакет документов)  13,7%, процентная ставка (два документа)  14,5%. Обеспечение по кредиту  залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.07.2018 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.
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