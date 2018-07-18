Наказание за подпольные казино будет ужесточено 

Такие изменения в КоАП и УК Госдума приняла в третьем чтении.
Инициатива была разработана правительством РФ в 2015 году по поручению президента. Указывалось, что за три года число осужденных за организацию подпольных казино увеличилось более чем в два раза — с 54 до 110 граждан. Нижний порог денежных санкций не был установлен, и суд мог оштрафовать нарушителей всего на 10 тысяч рублей. Такая ситуация — и теперь. При этом казино маскируются под пункты приема ставок.
Закон увеличивает нижний порог штрафа за нелегальный игорный бизнес до 300 тысяч рублей. При этом максимальный штраф составит полтора миллиона рублей. За это же нарушение граждане могут сесть в тюрьму на 4 года. Если они действовали в составе организованной преступной группы — на 6 лет.
В случаях, когда незаконная деятельность по организации азартных игр не содержит состава уголовного преступления, законом предусматривается административная ответственность. Так, предусматриваются штрафы для юрлиц от 800 тысяч до 1,5 млн рублей с конфискацией игрового оборудования.. В Кодексе РФ об административных нарушениях также будет прописано, что в случае, если лотерейные билеты будут проданы несовершеннолетним гражданам без предъявления документов, правонарушителям будет грозить штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей (для юрлиц). Если же несовершеннолетние граждане будут находиться в игорном заведении или работать там, правонарушителям грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.