Наказание за подпольные казино будет ужесточено

Такие изменения в КоАП и УК Госдума приняла в третьем чтении.

Инициатива была разработана правительством РФ в 2015 году по поручению президента. Указывалось, что за три года число осужденных за организацию подпольных казино увеличилось более чем в два раза — с 54 до 110 граждан. Нижний порог денежных санкций не был установлен, и суд мог оштрафовать нарушителей всего на 10 тысяч рублей. Такая ситуация — и теперь. При этом казино маскируются под пункты приема ставок.

Закон увеличивает нижний порог штрафа за нелегальный игорный бизнес до 300 тысяч рублей. При этом максимальный штраф составит полтора миллиона рублей. За это же нарушение граждане могут сесть в тюрьму на 4 года. Если они действовали в составе организованной преступной группы — на 6 лет.