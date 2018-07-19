Контроль во благо. Почему налоговикам нужно дать доступ к счетам россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с проектом изменений в Налоговый кодекс РФ , которые позволили бы налоговикам получить доступ ко всем банковским транзакциям россиян. Позже ФНС открестилась от этой законодательной инициативы, но, как говорится, не бывает дыма без огня. Разберемся, зачем это может быть нужно налоговикам и какие последствия будет иметь эта инициатива для обычных граждан.

Суть официально неопубликованной законодательной инициативы, по слухам, должна была заключаться в том, что налоговые органы в любое время могут узнать о движениях по счетам любого россиянина. Чем это отличается от текущего положения вещей? Сейчас налоговые органы получают такой доступ, только если имеется решение о проведении проверки — камеральной или выездной. При этом последняя практически не проводится в отношении физических лиц. Также надо помнить об обязательном контроле органов финансового мониторинга за любыми транзакциями свыше 600 000 рублей в автоматическом режиме.

Таким образом, текущие возможности ФНС по проверке соблюдения налогового законодательства физическими лицами существенно ограничены действующими законами. Формально фискалы всегда находятся в ситуации, когда у них отсутствует в достаточном объеме информация о действиях физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Именно на борьбу с этими ограничениями и направлена описываемая законодательная инициатива.

Зачем нужна сплошная проверка

Во-первых, это декларируемая борьба с «незаконным предпринимательством». Последние три года активно продвигается идея «самозанятых» граждан, то есть тех, кто по каким-то причинам не хочет открывать ИП, но при этом извлекает доход от оказания услуг физлицам для личных нужд. Очевидно, что здесь действует принцип кнута (сплошного контроля) и пряника (уведомительный и более простой порядок, по сравнению с ИП, которым пытаются заинтересовать простых граждан).

Во-вторых, это повышение сборов с физических лиц. На сегодняшний день НДФЛ — одно из крупнейших по размеру поступлений в бюджет. Фискалы убеждены, что таким образом удастся повысить собираемость налога и уменьшить размер теневого сектора экономики. При сплошном контроле становится проще выявлять тех, кто на регулярной основе получает незадекларированный доход в безналичной форме (например, от сдачи в аренду недвижимого имущества).

В-третьих, нельзя исключать пиар-эффект от указанных публикаций. Не секрет, что ко многим законодательным инициативам россиян готовят постепенно: сначала предлагается более жесткий вариант законопроекта, который постепенно смягчается от стадии еще не внесенного документа к третьему чтению в Госдуме

Подобные инициативы, если они получат оформление в виде закона, приведут к существенному росту числа проверок. Однако остается под большим вопросом увеличение собираемости НДФЛ.

Так, в текущих законодательных реалиях к доходам, не подлежащим налогообложению, в силу положений ст. 217 НК РФ относятся доходы в денежной форме, получаемые от физических лиц в порядке дарения. Следовательно, налоговикам потребуется опровергать эту презумпцию в отношении каждого отдельного налогоплательщика в каждом конкретном случае. Подобный подход может привести как к росту расходов банков, так и к увеличению аппарата ФНС.

Борьба с наличными

Законопроект скорее всего не затронет обыденные перечисления, осуществляемые, например, в рамках одной семьи, но может затронуть физических лиц с большим числом систематических поступлений денежных средств на банковские счета.

Налоговая вынесет решения о соответствующих проверках и попросит объяснить происхождение средств. Как показывает опыт, налоговые органы достаточно легко отличают квази-предпринимательство самозанятых граждан от обычных форм дарения между физическими лицами. Не стоит думать, что здесь удастся ввести ФНС в заблуждение относительно характера произведенных операций.

Стоит также отметить, что инициатива ФНС выглядит еще и как желание налоговых органов апробировать уже действующие и достаточно эффективные системы по контролю за «фирмами-однодневками» (в части доначислений НДС) на схожих процедурах с НДФЛ. Система, показав свою эффективность в одной сфере, очевидно может быть перенесена и на схожие отношения.

Однако какой смысл проверять все банковские платежи, если самые подозрительные будут все равно проведены в наличной форме? Возможно, итоговая цель, которую ставит перед собой регулятор, заключается именно в получении еще одного весомого аргумента для ограничения наличного оборота.

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