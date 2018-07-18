Оспоренную кадастровую стоимость разрешат применять к прошедшим периодам

Готов для рассмотрения во втором чтении проект закона, предлагающий облегчить нагрузку на плательщиков имущественного налога.

Планируются следующие изменения:

организации и физлица смогут в случае изменения в течение года характеристик объектов недвижимости определять базу по налогу в пропорции к количеству месяцев расчетного периода; оспоренные результаты оценки кадастровой цены имущества будут применимы для корректировки расчета налога за прошлые налоговые периоды, то есть с момента использования ошибочной стоимости по кадастру, а не с подачи заявления о ее оспаривании; льготы по налогу на имущество граждан будут распространены и на части жилых домов и квартир граждан; собственники гаражей, размещенных на объектах торгового и офисного назначения, смогут воспользоваться льготами и пониженными ставками налога наравне с владельцами гаражей, расположенных на обычных объектах;

Некоторые изменения будут иметь обратную силу. Это касается налоговых льгот для детей-инвалидов — с 2015 года, с 2017 года — для частей жилых домов, частей квартир, а также для гаражей и машино-мест на территориях офисного и торгового использования.