На Кипре отменяют налог на продажу кредитного жилья

Заемщики, которые продают имущество для сокращения или погашения своих кредитов на свободном рынке, будут иметь право на налоговые льготы. Это расширяет режим, который до сих пор применялся только для продажи банками. Голосование по поводу принятия данных поправок пройдет в конце июля 2018 года в Палате представителей, сообщает Cyprus Property News.

Заемщики смогут пользоваться налоговыми льготами до конца 2019 года. Освобождение касается, в частности, продажи собственником заложенного имущества с целью погашения кредита, выданного до 31 декабря 2015 года. Причем новые правила применяются как к физическим, так и к юридическим лицам.

Председатель демократической партии DISY, которая предложила данные изменения, Аверова Неофиту сказал, что нововведения упростят выплату кредита заёмщиком. Он отметил, что ошибочным было то, что предыдущие законы не распространялись на тех, кто продавал заложенное имущество на открытом рынке. Ведь данная схема уже давно используется банками, только кредитная недвижимость продается по минимальной цене в вынужденном порядке.

Нововведения актуальны и для покупателей, учитывая, что цены на недвижимость на острове в последнее время растут.